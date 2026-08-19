Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей

Бывшая жена спартаковца Романа Зобнина Рамина сообщила, что футболист продолжит обеспечивать детей и после развода.

– А работать планируешь?

– Конечно. Я только начинаю путь самореализации, но это тяжело. У детей расписан каждый день, водителя у нас нет. Вот когда они встанут на ноги, займусь этим вопросом серьезнее. Но почву хочу создать уже сейчас.

– На данном этапе вас обеспечивает Роман?

– Да, он нас не оставляет, правильно поступает. Мы договорились, что Рома будет нас обеспечивать до совершеннолетия детей.

– Зобнин – романтик в отношениях?

– Он больше про дела и поступки. Но предложение сделал романтично.

– Интересно, как?

– Честно, я чувствовала, что Рома скоро сделает предложение. А потом я догадалась, что он бегал покупать кольцо, ха-ха. Рома говорит: «Пошли в парк, будем запускать китайский фонарик желаний». Я поджигаю фитиль, оборачиваюсь, а он стоит на колене на снегу. Очень эмоциональный момент, классный этап жизни.