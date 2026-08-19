Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере полузащитника «Локомотива» Андрея Мостового в «Галатасарай».

«Я давно говорил: если у молодого футболиста есть шанс уехать в Европу – нужно уезжать. Парню 21 год! Тем более Турция, известный во всeм мире клуб «Галатасарай». Оттуда проще уехать в какой-нибудь более сильный чемпионат. Не заиграет – вернeтся», – сказал Мостовой.