Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о трансфере полузащитника «Локомотива» Андрея Мостового в «Галатасарай».
«Я давно говорил: если у молодого футболиста есть шанс уехать в Европу – нужно уезжать. Парню 21 год! Тем более Турция, известный во всeм мире клуб «Галатасарай». Оттуда проще уехать в какой-нибудь более сильный чемпионат. Не заиграет – вернeтся», – сказал Мостовой.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: News.ru