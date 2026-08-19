Радимов восхвалил «Спартак»

Бывший зенитовец Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ «Балтика» – «Спартак».

Калининградцы уступили красно-белым со счeтом 1:2.

Единственный мяч в составе «Балтики» забил Андрей Мендель.

«Балтика» идет в РПЛ шестой.

– Барко – это, конечно же, потеря в любом случае. Что касается самой игры, то «Спартак» перешeл в два нападающих, и получилось у него в целом-то неплохо. «Спартак» и комбинировал здорово. И это даже не 4-4-2 было, это 4-2-4, поскольку Маркиньос и Солари скорее не фланговые полузащитники, а даже больше атакующие. И качество игры «Спартака» действительно впечатлило, они играли очень хорошо. Мне прямо вот понравилось.

– Получается, что схема с Угальде и Даку в основе, она имеет место быть? Или это только в отсутствие Барко всe-таки возможно?

– Ну, скорее всего, в отсутствие Барко. Другое дело, что Угальде и Даку взаимодействовали очень хорошо, и голевая передача на Угальде здорово пришлась ко двору. И Даку, по-моему, приняли очень хорошо в команде, поскольку ему доверяют. И всe это вкупе смотрелось очень здорово.

Теперь «Спартак» может как и классическую схему 4-3-3 использовать против разных команд, так и добавлять второго нападающего, в два нападающих играть, если надо будет добавлять в атаке. И травма Барко, получается, сыграла на руку в этом плане, если можно так сказать – потому что попробовали без него, и тоже получается.