Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, как команда отреагировала на скорый трансфер Алексея Батракова в «Галатасарай».

– Говорили ли вы с Алексеем Батраковым о его возможном переходе?

– Старались перед игрой не мусолить эту тему. Сейчас все эти новости уже появились. За Алексея мы очень рады, но официальной информации пока не было. Давайте тогда дождемся ее.