Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, как команда отреагировала на скорый трансфер Алексея Батракова в «Галатасарай».
– Говорили ли вы с Алексеем Батраковым о его возможном переходе?
– Старались перед игрой не мусолить эту тему. Сейчас все эти новости уже появились. За Алексея мы очень рады, но официальной информации пока не было. Давайте тогда дождемся ее.
- Ранее турецкие инсайдеры сообщили, что в ближайшие дни футболист прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Галатасараем».
- По данным источников, сумма сделки составит 25 млн евро.
- В минувшем сезоне Батраков провeл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника составляет 28 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»