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  • Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»

Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»

19 августа, 10:14
4

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об ожидаемом трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в «Галатасарай».

«На 95% трансфер состоится. Это очень хороший трансфер. Из «Галатасарая» открыт переход в еще более именитые клубы, они умеют продавать.

Но надо понимать, что в Турции его ждет серьезная конкуренция. Это реально топовый клуб. Надо будет каждый день доказывать свой класс», – сказал Корнеев.

Батраков пропустил гостевой матч пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом», но пришел на трибуну болельщиков «Локомотива» и объявил, что, скорее всего, продолжит карьеру в «Галатасарае».

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
  • Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (4)
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1787124868
Это типа отмывочной от российской скверны, как я понимаю по тексту...
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lehvolozin
1787125190
Комментарий скрыт модератором
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KayGo
1787128758
Ох и трудно будет Лёше в туркестане, он ещё дитя дитём и как мужик то не сильно состоялся. Не сломался бы психологически!Будет настоящая проверка на профессионализм и характер!Будем наблюдать и болеть за парня! Успехов Алексей!
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