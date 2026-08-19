Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался об ожидаемом трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в «Галатасарай».

«На 95% трансфер состоится. Это очень хороший трансфер. Из «Галатасарая» открыт переход в еще более именитые клубы, они умеют продавать.

Но надо понимать, что в Турции его ждет серьезная конкуренция. Это реально топовый клуб. Надо будет каждый день доказывать свой класс», – сказал Корнеев.

Батраков пропустил гостевой матч пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом», но пришел на трибуну болельщиков «Локомотива» и объявил, что, скорее всего, продолжит карьеру в «Галатасарае».