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Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»

19 августа, 14:14
16

Президент ЦСКА Евгений Гинер обозлился на команду после кубкового поражения от «Акрона» (0:1).

«Мне не понравилась игра, не понравился результат. Есть вопросы ко всем. Проанализировать – задача главного тренера, но дома при такой поддержке наших болельщиков так играть нельзя.

И два слова о поддержке. Как всегда, она была очень мощная, от начала и до конца. Но я строил наш дом не для того, чтобы в нем материли сотрудников клуба. Футбол это эмоции, и я сам выругался после матча, но такие оскорбления в нашем доме не должны повторяться. Мы всегда вместе выигрывали и вместе проигрывали, и так у нас принято уже больше четверти века», – сказал Гинер.

  • Единственный гол забил Кевин Аревало.
  • На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.
  • В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (16)
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САДЫЧОК
1787138363
Строил, строил , а потом выгнал хорошего тренера Челестини и думал будут играть без тренера. Гинер , ну что могут дать команде физрук Игдисамов и не пойми что Кафанов?!
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Цугундeр
1787138725
)) А вот и скипетр, и булава..) И покатилась хана Игдисама голова, И хан Бабай побрёл на дыбу..)
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bset
1787139199
Классика. Заголовок "зол на ЦСКА", новость "зол на мат на стадионе"
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boris63
1787139601
Ждём очередного поражения от паровозов, с таким тренером у которого трясутся руки во время матча далеко не уедешь, к сожалению. И скорее всего будет очередная перетряска состава, непонятно для чего.
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Юбиляр
1787139622
"Мы строили строили и наконец построили..."(с) - прям как в советском мультике про чебурашку!🤣
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АК 68
1787139894
Здесь Гинер должен взять вину в том числе и на себя, неправильные кадровые решения повлекли невнятную игру команды и соответственно негативную реакцию болельщиков. Безусловно, все трансферы, все назначения внутри команды не могли пройти без одобрения президента клуба.
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ТяжелаяАртиллерия
1787139949
Комментарий скрыт модератором
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bratskij
1787140029
Правильно Леонорыч, гони этих проституток ссаным веником. Хорош молчать и терпеть этих банкировских жидов.
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Красногвардейчик
1787142855
«Шевелева вон из клуба. Чемодан, вокзал, Тагил. Игрока нашел в ютубе. За три года два забил» И где тут мат?
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biber.ru
1787147540
Хватит мутить, хватит "мы вместе"! Кто обнавозился, тот пусть и ответит! У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Команда разваливается на глазах, знамя клуба уронили! А они сытые морды белыми и пушистыми сохранить хотят. К ответу!
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