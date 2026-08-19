Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»

Президент ЦСКА Евгений Гинер обозлился на команду после кубкового поражения от «Акрона» (0:1).

«Мне не понравилась игра, не понравился результат. Есть вопросы ко всем. Проанализировать – задача главного тренера, но дома при такой поддержке наших болельщиков так играть нельзя.

И два слова о поддержке. Как всегда, она была очень мощная, от начала и до конца. Но я строил наш дом не для того, чтобы в нем материли сотрудников клуба. Футбол это эмоции, и я сам выругался после матча, но такие оскорбления в нашем доме не должны повторяться. Мы всегда вместе выигрывали и вместе проигрывали, и так у нас принято уже больше четверти века», – сказал Гинер.