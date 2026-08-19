Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3).

– Вроде всe у нас неплохо: есть взаимопонимание, есть моменты, но реализации не хватает – какого‑то последнего паса, удачи, отскока, каких‑то мелочей. В целом я считаю, что мы движемся в правильном направлении и впереди нас ждeт белая полоса.

– Что в целом изменилось с приходом Сандро Шварца? Как вам работа с ним?

– Много слышал про него, прошли с ним сборы, и все его требования были понятны с самого начала. Видно, что он вовлечeн в работу на все сто процентов. Он очень здорово поддерживает команду эмоционально и даeт позитив, даже когда накатывает расстройство после поражений. Работа идeт хорошо, все понимают, что нужно делать и во что мы хотим играть.

– Многие отмечают, что сильная сторона Шварца – умение найти подход к каждому игроку. С вами он проводил личные беседы?

– Да, у нас была беседа в начале сезона перед матчем с «Крыльями». Мы поговорили в хорошем формате. Я понял, чего он хочет, он тоже меня услышал, поделились впечатлениями. Сандро действительно со всеми много беседует – это его отличительная черта.