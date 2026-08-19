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Игрок РПЛ похвалил российских судей

19 августа, 10:43
18

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев высказался о работе судей в РПЛ.

– Этим летом ходили слухи, что главный тренер греческого АЕК Марко Николич хотел позвать к себе из ЦСКА Дмитрия Баринова, с которым работал в «Локомотиве». Если бы Дмитрий спросил вас, вы бы ему порекомендовали принять это предложение?

– Не знаю, он меня не спрашивал. Но для ребят в любом случае переход туда будет прогрессом. Потому что чемпионат Греции – это турнир, который на данный момент выше уровнем, чем РПЛ. Потому что греческие клубы играют в еврокубках, а «Олимпиакос» пару лет назад выиграл Лигу конференции. Уровень выше.

Если мы сравниваем с командами, которые в РПЛ уровнем ниже «Краснодара» и «Спартака», то тут темпа никакого – все только набрасываются на судей. Но, по мне, судьи прекрасно отрабатывают каждый момент.

Я смотрю все матчи и не понимаю, почему столько негатива в адрес арбитров. Судья ведь нужен для того, чтобы судить. И когда у тебя за первый тайм 30 фолов на две команды, он, конечно, должен свистеть и останавливать это. Иначе драка начнется.

– Кстати, судьи в России лучше или хуже, чем в Греции?

– У нас в России великолепные судьи. До того момента, как наш футбол отстранили от еврокубков, у нас были прекрасные арбитры, которые ездили на все турниры и работали на них. Вот вам и ответ. Другое дело, что их в 2022 году отстранили так же, как и наши команды. Поэтому сейчас сложнее сравнивать, но, на мой взгляд, судят в России хорошо.

  • 33-летний Оздоев вернулся в РПЛ после четырех лет выступлений за границей. Он провел 3 сезона в ПАОКе, а до этого 1 сезон – в «Фатих Карагумрук».
  • За «быков» хавбек сыграл в 5 встречах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оздоев Магомед
Комментарии (18)
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Император 1
1787126833
Какой из этого можно сделать вывод?)))
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NewLife
1787126984
мудак
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Интерес
1787127213
Подождём первого поражения "Краснодара" и посмотрим, как изменится тональность оценки Оздоева.
Ответить
...уефан
1787127622
...судей покупают - это не удивляет. Удивляет то, что теперь судьи купили футболиста для своего положительного пиара)...
Ответить
BarStep
1787128532
Вот она, непредвзятость мышления! Гы Челу есть с чем сравнивать
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VVM1964
1787131272
🤡 !...
Ответить
Цугундeр
1787131578
"уровнем ниже «Краснодара» и «Спартака»")) Маленькая месть старого Маги. Если бы не Зенит, ты бы сейчас, в ларьке сидел . С овощами.)
Ответить
suchi-69
1787133672
Отвык бедолага от наших реалий
Ответить
Бумбраш
1787134984
30 фолов свистеть это одно,а вот придумать пеналь на ровном месте или гол отменить-вот это уже уровень мастерства вшиво-газовых спонсоров
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