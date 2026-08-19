Игрок РПЛ похвалил российских судей

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев высказался о работе судей в РПЛ.

– Этим летом ходили слухи, что главный тренер греческого АЕК Марко Николич хотел позвать к себе из ЦСКА Дмитрия Баринова, с которым работал в «Локомотиве». Если бы Дмитрий спросил вас, вы бы ему порекомендовали принять это предложение?

– Не знаю, он меня не спрашивал. Но для ребят в любом случае переход туда будет прогрессом. Потому что чемпионат Греции – это турнир, который на данный момент выше уровнем, чем РПЛ. Потому что греческие клубы играют в еврокубках, а «Олимпиакос» пару лет назад выиграл Лигу конференции. Уровень выше.

Если мы сравниваем с командами, которые в РПЛ уровнем ниже «Краснодара» и «Спартака», то тут темпа никакого – все только набрасываются на судей. Но, по мне, судьи прекрасно отрабатывают каждый момент.

Я смотрю все матчи и не понимаю, почему столько негатива в адрес арбитров. Судья ведь нужен для того, чтобы судить. И когда у тебя за первый тайм 30 фолов на две команды, он, конечно, должен свистеть и останавливать это. Иначе драка начнется.

– Кстати, судьи в России лучше или хуже, чем в Греции?

– У нас в России великолепные судьи. До того момента, как наш футбол отстранили от еврокубков, у нас были прекрасные арбитры, которые ездили на все турниры и работали на них. Вот вам и ответ. Другое дело, что их в 2022 году отстранили так же, как и наши команды. Поэтому сейчас сложнее сравнивать, но, на мой взгляд, судят в России хорошо.