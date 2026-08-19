Кейн получил «Золотую бутсу»

Нападающему «Баварии» Гарри Кейну вручили «Золотую бутсу».
В сезоне-2025/26 он забил в Бундеслиге 36 голов.
Церемония вручения состоялась сегодня в музее «Баварии». Одним из гостей стал бывший нападающий мюнхенцев Лука Тони.
«Ты заслуживаешь получить «Золотой мяч». Пожалуйста, перестань бить все наши рекорды», – сказал Тони, обращаясь к Кейну со сцены.
- Кейн уже выигрывал «Золотую бутсу» по итогам сезона-2023/24.
- В сезоне-2024/25 приз завоевал Килиан Мбаппе.
Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X