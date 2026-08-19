Кейн получил «Золотую бутсу»

Нападающему «Баварии» Гарри Кейну вручили «Золотую бутсу».

В сезоне-2025/26 он забил в Бундеслиге 36 голов.

Церемония вручения состоялась сегодня в музее «Баварии». Одним из гостей стал бывший нападающий мюнхенцев Лука Тони.

«Ты заслуживаешь получить «Золотой мяч». Пожалуйста, перестань бить все наши рекорды», – сказал Тони, обращаясь к Кейну со сцены.