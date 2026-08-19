Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»

Евгения Чикунова, двукратная чемпионка Европы по плаванию, назвала полузащитника «Зенита» Андрея Мостового своим любимым футболистом.

Мостовой играет за петербургский клуб с 2019 года.

За это время он пять раз становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок России.

Сейчас Мостовой потерял место в основе.

«Я люблю и футбол, и баскетбол, очень люблю «Зенит». Стараюсь в целом следить и смотреть матчи.

Любимый футболист «Зенита»? Тяжело, нужно подумать. Андрей Мостовой очень нравился. 17-й номер, поэтому так», – сказала Чикунова.