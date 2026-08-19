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  • Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем

Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем

19 августа, 10:28
9

Комментатор Георгий Черданцев высказался о том, чего может добиться «Динамо» с главным тренером Сандро Шварцем.

– Верите ли вы в успех Шварца в «Динамо»?

– Скептически отношусь к этим бесконечным сменам тренера. Я уже высказывал свое мнение – с отставкой Лички поторопились, команда была в шаге от титула. Да, было обидное поражение в Краснодаре (в 2024 году). Но кто‑то до этого с 1976 года приводил «Динамо» к чемпионству?

При Личке было понятно, во что команда играет, положительных моментов было значительно больше, чем отрицательных. Но решение принято, российские специалисты ожидания не оправдали, поэтому решили вернуться к Шварцу.

Если вспомнить, как Шварц заканчивал, я не понимаю восторгов вокруг его работы в «Динамо» в тот сезон. Да, заиграл Захарян, но это работа академии клуба, которая регулярно выпускает игроков для основного состава. Какой тренер откажется от таланта уровня Захаряна и Тюкавина? Не думаю, что можно занести в огромный плюс Шварцу, что он раскрыл этих игроков.

Если вспомнить, то в том сезоне временами команда играла в яркий и интересный футбол, но с точки зрения результата в конце все ключевые матчи, включая финал Кубка, были проиграны. Если мы говорим, что в футболе главное – результат, то я не вижу оснований два раза входить в одну и ту же реку со Шварцем. На что расчет? Почему это должно быть лучше, чем первый раз?

Возвращаясь к Личке – да, он тоже проиграл. Но это было в последнем туре, при нем было более понятно, в каком направлении движется «Динамо». От клуба ждут чемпионства, а не как в знаменитой фразе: дайте Валере поработать. Это не тот случай.

Клубу нужен тренер, который придет и выиграет титул, а не будет заставлять болельщиков ждать еще один, два, три сезона. Все эти частые смены тренеров только мешают, потому что про каждого следующего можно будет сказать: ему нужно время. И так на протяжении долгих лет.

У «Динамо» сейчас хороший подбор игроков, ряд ярких исполнителей. В том, что команда будет играть в интересный футбол, я не сомневаюсь. Но будет ли это давать результат – вопрос. Вся борьба впереди, но у меня есть определенный скепсис по поводу приглашения тренера, который уже работал и не оправдал ожиданий именно с точки зрения результата.

  • «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды 22 мая. Он заменил Ролана Гусева.
  • Немецкий специалист работал с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го.
  • Сейчас «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 4 очками после 4 туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Черданцев Георгий
Комментарии (9)
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lehvolozin
1787125183
Комментарий скрыт модератором
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Cleaner
1787125567
Динамо со Шварцем МОЖЕТ занять первое место В ПЕРДИВЕ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Император 1
1787127026
Уволили Личку ради „чудо"-„тренера" Карпа, а потом ещё и Гуся, который поднял Динамо и был близок к Кубку.
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Интерес
1787127341
Надо "три года подождать". Столько дают времени своим действующим коллегам бывшие соратники по цеху.Вот думаю, где "Динамо" окажется, по истечении этого срока?
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SLADE2019
1787128436
Постоянные смены тренера - это плохо. Вот и надо дать Шварцу поработать. За короткое время, в Динамо никто из наших тренеров-легенд ничего не сделал. Что касается Лички, то поезд ушел. Что произошло, то произошло. Не мешайте Шварцу.
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crf57
1787132978
Какой там "хороший подбор игроков"! Одни бездари во главе с Тюкавиным!
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