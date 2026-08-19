Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем

Комментатор Георгий Черданцев высказался о том, чего может добиться «Динамо» с главным тренером Сандро Шварцем.

– Верите ли вы в успех Шварца в «Динамо»?

– Скептически отношусь к этим бесконечным сменам тренера. Я уже высказывал свое мнение – с отставкой Лички поторопились, команда была в шаге от титула. Да, было обидное поражение в Краснодаре (в 2024 году). Но кто‑то до этого с 1976 года приводил «Динамо» к чемпионству?

При Личке было понятно, во что команда играет, положительных моментов было значительно больше, чем отрицательных. Но решение принято, российские специалисты ожидания не оправдали, поэтому решили вернуться к Шварцу.

Если вспомнить, как Шварц заканчивал, я не понимаю восторгов вокруг его работы в «Динамо» в тот сезон. Да, заиграл Захарян, но это работа академии клуба, которая регулярно выпускает игроков для основного состава. Какой тренер откажется от таланта уровня Захаряна и Тюкавина? Не думаю, что можно занести в огромный плюс Шварцу, что он раскрыл этих игроков.

Если вспомнить, то в том сезоне временами команда играла в яркий и интересный футбол, но с точки зрения результата в конце все ключевые матчи, включая финал Кубка, были проиграны. Если мы говорим, что в футболе главное – результат, то я не вижу оснований два раза входить в одну и ту же реку со Шварцем. На что расчет? Почему это должно быть лучше, чем первый раз?

Возвращаясь к Личке – да, он тоже проиграл. Но это было в последнем туре, при нем было более понятно, в каком направлении движется «Динамо». От клуба ждут чемпионства, а не как в знаменитой фразе: дайте Валере поработать. Это не тот случай.

Клубу нужен тренер, который придет и выиграет титул, а не будет заставлять болельщиков ждать еще один, два, три сезона. Все эти частые смены тренеров только мешают, потому что про каждого следующего можно будет сказать: ему нужно время. И так на протяжении долгих лет.

У «Динамо» сейчас хороший подбор игроков, ряд ярких исполнителей. В том, что команда будет играть в интересный футбол, я не сомневаюсь. Но будет ли это давать результат – вопрос. Вся борьба впереди, но у меня есть определенный скепсис по поводу приглашения тренера, который уже работал и не оправдал ожиданий именно с точки зрения результата.