Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о ситуации в ЦСКА.

– ЦСКА неизвестно, в какой играет футбол. Вообще никто не знает, болельщики не знают! У них нет нападающего. Зачем они берут Тамерлана Мусаева из «Балтики»? Он там не был игроком стартового состава. Зачем?! Под какие задачи?! Кто его брал!?

– Вам нравится состав ЦСКА?

– Нет.