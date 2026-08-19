Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о ситуации в ЦСКА.
– ЦСКА неизвестно, в какой играет футбол. Вообще никто не знает, болельщики не знают! У них нет нападающего. Зачем они берут Тамерлана Мусаева из «Балтики»? Он там не был игроком стартового состава. Зачем?! Под какие задачи?! Кто его брал!?
– Вам нравится состав ЦСКА?
– Нет.
- В 4-м туре РПЛ ЦСКА победил «Факел» (1:0).
- 25-летний Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 5 матчей.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»