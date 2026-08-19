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Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»

19 августа, 13:15
31

Рамина, бывшая жена капитана «Спартака» Романа Зобнина, рассказала о разводе с игроком красно-белых.

– Ты решила рассказать о разводе с Романом при помощи видео с подписью: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь». Почему таким необычным образом?

– Листала соцсети, и мне попалось похожее видео девушки около машины. Я – визуал: люблю, когда идеальная картина, поэтому идея понравилась. Хайповать и делать трагедию из развода не хотела. Обычно листаешь ленту и видишь, как из расставания делают траур.

– Что пыталась показать ты?

– Что мы с Ромой подошли к этому этапу осознанно и без обид друг на друга.

– Редкий случай. Как вы к этому пришли?

– В какой-то момент поняли, что ощущаем себя, как брат с сестрой, но не более. Просто прошла любовь. Мы с уважением относимся друг к другу, у нас прекрасные дети. Думаю, во многом благодаря им развод прошел без скандалов и ссор. У нас даже проблем с разделом имущества не было. Спокойно поговорили: «Вот это тебе, вот это мне». Мы вместе росли и поднимались по жизни, поэтому вопросов не было.

– По какой причине остыли чувства?

– Все банально – рутина, быт. Моя жизнь была похожа на день сурка: Рома пропадает на работе, а я занимаюсь домашними делами с двумя детьми. Частое отсутствие мужа дома тоже сказалось.

– Когда вы поняли, что разлюбили друг друга?

– Около года назад. И развею сразу все домыслы, которые могут возникнуть: ни измен, ни абьюза не было.

– Можешь подвести итоги ваших отношений?

– Когда все начиналось, было прекрасное время. Благодарна Роме за детей, что появился в моей жизни. Он создал прекрасные условия для своих близких и родных.

  • Сообщалось, что супруги расстались после 14 лет совместной жизни. Дети – 10-летний Роберт и 7-летняя Регина – будут жить с мамой.
  • 32-летний Зобнин в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак», отметился 1 ассистом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (31)
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MaxRnD
1787136333
Долисталась тик-тока, прозрела и наконец-то освободилась от рутины ... )) Представления об окружающем мире, как у рыбки Гуппи
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Император 1
1787137549
Сейчас его ещё алименты платить заставят...
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...уефан
1787138015
...Рамина... В быту - Рама... Не бывать теперь Роме в Раме. Хех...
Ответить
subbotaspartak
1787138147
...ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь»... Вот и опять заиграл человек...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1787138577
РАЗВОД из зи проигрыванного супер кубка РОССИИ...много денег у них поэтому жизнь удалась
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Desma
1787140222
"Я – визуал: люблю, когда идеальная картина, поэтому идея понравилась." Ну, что можно сказать по этому поводу? Дура, ни ума, ни фантазии......
Ответить
k611
1787142333
Из серии как мальчик сказал на Поле Чудес - папа работает, а мама красивая...
Ответить
rash1959
1787142462
Эх, ей бы на завод к станку, или шваброй помахать в больничке. Глядишь рутина и ушла бы. А то "как брат с сестрой" лечится легко - подобрать подмену не трудно.
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Константин-Шапкин-google
1787147370
Вот видно же люди спокойные и могут договориться просто по человечески!!! Дай Бог здоровья и разума нам всем!
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Hector вернулся
1787147568
Попадется какой нибудь сладенький халявщик и поможет раз базарить нажитое ещё не раз вспомнит Рому, пропадающего на сборах и выездах. Ему то осталось не много ещё поиграть. Скорее пилотка зачесалась, боится признаться.
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