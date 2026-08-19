Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»

Рамина, бывшая жена капитана «Спартака» Романа Зобнина, рассказала о разводе с игроком красно-белых.

– Ты решила рассказать о разводе с Романом при помощи видео с подписью: «Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь». Почему таким необычным образом?

– Листала соцсети, и мне попалось похожее видео девушки около машины. Я – визуал: люблю, когда идеальная картина, поэтому идея понравилась. Хайповать и делать трагедию из развода не хотела. Обычно листаешь ленту и видишь, как из расставания делают траур.

– Что пыталась показать ты?

– Что мы с Ромой подошли к этому этапу осознанно и без обид друг на друга.

– Редкий случай. Как вы к этому пришли?

– В какой-то момент поняли, что ощущаем себя, как брат с сестрой, но не более. Просто прошла любовь. Мы с уважением относимся друг к другу, у нас прекрасные дети. Думаю, во многом благодаря им развод прошел без скандалов и ссор. У нас даже проблем с разделом имущества не было. Спокойно поговорили: «Вот это тебе, вот это мне». Мы вместе росли и поднимались по жизни, поэтому вопросов не было.

– По какой причине остыли чувства?

– Все банально – рутина, быт. Моя жизнь была похожа на день сурка: Рома пропадает на работе, а я занимаюсь домашними делами с двумя детьми. Частое отсутствие мужа дома тоже сказалось.

– Когда вы поняли, что разлюбили друг друга?

– Около года назад. И развею сразу все домыслы, которые могут возникнуть: ни измен, ни абьюза не было.

– Можешь подвести итоги ваших отношений?

– Когда все начиналось, было прекрасное время. Благодарна Роме за детей, что появился в моей жизни. Он создал прекрасные условия для своих близких и родных.