Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

– Я очень рад, что Максим так стартанул в этом сезоне. В прошлом году было так же, а потом он немного сбавил ход. Надеюсь, в этом году у него всe сложится лучше. Я считаю, что он – ведущий игрок как «Зенита», так и всей РПЛ на сегодняшний день. Глушенков – это самый сильный футболист из всех, кто есть в чемпионате России, включая всех легионеров.

– Помню вашу цитату про то, что Глушенков – это игрок уровня «Барселоны».

– Да, я от своих слов не отказываюсь. Когда Максим в настроении – это игрок уровня «Барселоны». Если пару лет назад он мог бы в составе «Барселоны» минут 15 играть, то сейчас уже побольше.