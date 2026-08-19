Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.
– Я очень рад, что Максим так стартанул в этом сезоне. В прошлом году было так же, а потом он немного сбавил ход. Надеюсь, в этом году у него всe сложится лучше. Я считаю, что он – ведущий игрок как «Зенита», так и всей РПЛ на сегодняшний день. Глушенков – это самый сильный футболист из всех, кто есть в чемпионате России, включая всех легионеров.
– Помню вашу цитату про то, что Глушенков – это игрок уровня «Барселоны».
– Да, я от своих слов не отказываюсь. Когда Максим в настроении – это игрок уровня «Барселоны». Если пару лет назад он мог бы в составе «Барселоны» минут 15 играть, то сейчас уже побольше.
- Глушенков лидирует в списке бомбардиров РПЛ текущего сезона с 5 голами после 4 туров.
- Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 15 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»