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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Чертаново
€ 150 тыс
Чертаново
Москва
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Арена Чертаново
Сайт:
http://www.fcchertanovo.com/
Тренер:
Илья Родькин
Состав
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Расписание
Таблица
«Чертаново» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Чертаново» – «Нефтехимик»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Фото
Клуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
Трансляция
«КДВ» – «Чертаново»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«КДВ» – «Чертаново»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Клуб Второй лиги арендовал игрока «Спартака»
20 января
2
Лишился работы тренер, с которым «Динамо» вылетало из РПЛ
2025.12.14 11:09
4
Роналдиньо посетил Чертаново
2025.09.25 23:35
1
«Волгарь» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 5.25
2025.08.19 18:07
«Сочи» хочет подписать игроков «Спартака» и «Локомотива»
2025.07.04 00:45
Прогноз на точный счет матча «Сатурн» – «Чертаново»: Вторая лига, 7 июня 2025
2025.06.07 12:45
Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:26
Прогноз на точный счeт матча «Зенит-2» – «Чертаново»: Вторая лига Б, 26 мая 2025
2025.05.25 10:07
Прогноз на точный счeт матча «Чертаново» – «Космос»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:02
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Чертаново»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 11:59
Президент Медиалиги оценил решение Инстасамки выкупить «Чертаново-Медиа»
2025.04.03 18:49
Стало известно, какой футбольный клуб купила Инстасамка
2025.04.03 14:30
13
Ларин – о недопуске «Чертаново» в РПЛ в 2020 году: «Я чуть не вздернулся»
2024.10.18 16:08
С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость
2024.10.14 12:50
3
«Чертаново» – «Динамо Вг»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:32
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Пиняев с девушкой посетил матч Второй лиги
2024.07.29 16:27
3
Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
2023.12.19 20:59
Ларин объяснил победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
2023.12.09 19:14
2
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