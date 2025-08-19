20 августа на стадионе «Центральный» в Астрахани пройдeт матч второго раунда «Пути регионов» Кубка России. «Волгарь» примет «Чертаново». Хозяева делают ставку на оборону и дисциплину, тогда как гости играют в атакующем ключе и регулярно забивают. Противостояние обещает быть контрастным и напряжeнным – особенно с учeтом кубкового характера встречи.

«Волгарь»

Астраханцы не проигрывают дома уже пять матчей подряд, что говорит о силе команды на своeм поле. Однако в целом форма команды нестабильна: за последние пять встреч – всего одна победа, два поражения и две ничьи. «Волгарь» редко забивает: лишь четыре гола в последних пяти матчах (в среднем 0,8 за игру). При этом команда регулярно пропускает – в четырeх играх подряд оборона не справляется с нагрузкой, несмотря на акцент на надeжность. Важно отметить, что дома «Волгарь» играет аккуратнее, стремясь к контролю темпа и минимизации ошибок.

«Чертаново»

Гости из Москвы подают заявку на роль самой атакующей команды старта сезона. В пяти последних матчах «Чертаново» забил 12 мячей – в среднем 2,4 за игру. Команда уверенно громит слабых соперников (4:0 с «Череповцом» и «Звездой СПб»), но при этом пропускает – 7 мячей в тех же пяти играх. «Чертаново» нестабилен в защите и может провалить эпизоды, особенно в матчах, где соперник сушит игру. Выезд в Астрахань – серьeзное испытание: в условиях давления и плотной обороны может сказаться недостаток баланса между атакой и защитой.

Факты о командах

«Волгарь»

Не проигрывает дома 5 матчей подряд

В 4 последних матчах подряд пропускает

Средняя результативность – 0.8 гола за игру

В среднем пропускает 1.2 мяча за матч

«Чертаново»

12 голов за 5 матчей (среднее – 2.4)

Пропускает в среднем 1.4 мяча

Забивает в 8 из 10 последних игр

Победы с сухим счeтом – 2 из 5 последних

Прогноз на матч

«Волгарь» силeн дома, но слабо проявляет себя в атаке. «Чертаново» компенсирует ошибки в защите результативностью. Ожидаем осторожную игру со стороны хозяев и давление от гостей. Вероятен ничейный результат с обменом голами – как отражение равенства и контрастных стилей.

