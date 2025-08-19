Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Волгарь» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 5.25

19 августа 2025 18:53
Волгарь - Чертаново
20 авг. 2025, среда 19:15 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
5.25
Ничья
Сделать ставку

20 августа на стадионе «Центральный» в Астрахани пройдeт матч второго раунда «Пути регионов» Кубка России. «Волгарь» примет «Чертаново». Хозяева делают ставку на оборону и дисциплину, тогда как гости играют в атакующем ключе и регулярно забивают. Противостояние обещает быть контрастным и напряжeнным – особенно с учeтом кубкового характера встречи.

«Волгарь»

Астраханцы не проигрывают дома уже пять матчей подряд, что говорит о силе команды на своeм поле. Однако в целом форма команды нестабильна: за последние пять встреч – всего одна победа, два поражения и две ничьи. «Волгарь» редко забивает: лишь четыре гола в последних пяти матчах (в среднем 0,8 за игру). При этом команда регулярно пропускает – в четырeх играх подряд оборона не справляется с нагрузкой, несмотря на акцент на надeжность. Важно отметить, что дома «Волгарь» играет аккуратнее, стремясь к контролю темпа и минимизации ошибок.

«Чертаново»

Гости из Москвы подают заявку на роль самой атакующей команды старта сезона. В пяти последних матчах «Чертаново» забил 12 мячей – в среднем 2,4 за игру. Команда уверенно громит слабых соперников (4:0 с «Череповцом» и «Звездой СПб»), но при этом пропускает – 7 мячей в тех же пяти играх. «Чертаново» нестабилен в защите и может провалить эпизоды, особенно в матчах, где соперник сушит игру. Выезд в Астрахань – серьeзное испытание: в условиях давления и плотной обороны может сказаться недостаток баланса между атакой и защитой.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Не проигрывает дома 5 матчей подряд
  • В 4 последних матчах подряд пропускает
  • Средняя результативность – 0.8 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.2 мяча за матч

«Чертаново»

  • 12 голов за 5 матчей (среднее – 2.4)
  • Пропускает в среднем 1.4 мяча
  • Забивает в 8 из 10 последних игр
  • Победы с сухим счeтом – 2 из 5 последних

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1 : 1
10.03.2021
Волгарь
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 0
13.09.2020
Чертаново

Прогноз на матч

«Волгарь» силeн дома, но слабо проявляет себя в атаке. «Чертаново» компенсирует ошибки в защите результативностью. Ожидаем осторожную игру со стороны хозяев и давление от гостей. Вероятен ничейный результат с обменом голами – как отражение равенства и контрастных стилей.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 5.25
  • Обе забьют – коэффициент 1.75

5.25
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Чертаново Волгарь
Другие прогнозы
20.08.2025
13:00
3.05
Россия. Кубок, 2 раунд
КДВ - Динамо Вл
Победа «КДВ»
20.08.2025
16:00
2.20
Россия. Кубок, 2 раунд
Зенит - Строгино
Победа «Зенита Пенза»
20.08.2025
16:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Легион - Алания
Победа «Алании»
20.08.2025
16:00
2.40
Россия. Кубок, 2 раунд
Астрахань - Победа
Победа «Победы»
20.08.2025
16:00
1.75
Россия. Кубок, 2 раунд
Торпедо Миасс - Волна
Обе команды забьют
20.08.2025
17:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Машук-КМВ - Спартак-Нальчик
Победа «Машук-КМВ»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 