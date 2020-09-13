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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Чертаново
Волгарь - Чертаново: обзор матча 13 сентября 2020
Волгарь
13.09.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Чертаново
86'
Ю. Пугачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Чертаново
Вторая желтая
А. Зенин
90'
+1
89'
Желтая карточка
Н. Сулейманов
87'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Л. Герчиков
86'
Желтая карточка
Л. Герчиков
ГОЛ! 1:0!
Ю. Пугачев
86'
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
Н. Замалиев
86'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
А. Бердников
76'
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Воробьев
72'
62'
Желтая карточка
Я. Гудков
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Гасилин
58'
Желтая карточка
А. Гасилин
55'
Желтая карточка
А. Зенин
51'
46'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Д. Великородный
Желтая карточка
А. Мендель
32'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
И. Хомуха
27'
21'
Желтая карточка
Д. Редькович
Желтая карточка
Н. Замалиев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
20
Артур Сагитов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
6
Никита Сулейманов
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Александр Надольский
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
4-1-2-3
23
Антипин
21
Бердников
69
Козлов
4
Локтионов
22
Хомуха
8
Мендель
14
Зенин
13
Замалиев
10
Воробьев
19
Гасилин
20
Сагитов
3-2-2-2-1
31
Абаев
4
Редькович
13
Бартасевич
66
Гудков
6
Великородный
6
Сулейманов
30
Кондаков
11
Камышев
68
Герчиков
18
Надольский
18
Молчанов
21
Бердников
44
Корнюшин
44
Корнюшин
21
Бердников
10
Воробьев
11
Болонин
11
Болонин
10
Воробьев
13
Замалиев
10
Пугачев
10
Пугачев
13
Замалиев
19
Гасилин
13
Бутенко
13
Бутенко
19
Гасилин
22
Хомуха
44
Журавлев
44
Журавлев
22
Хомуха
68
Герчиков
84
Молтенинов
84
Молтенинов
68
Герчиков
6
Великородный
10
Рудковский
10
Рудковский
6
Великородный
Остались в запасе
Волгарь
Чертаново
30
Дмитрий Саганович
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
30
Константин Ляхов
ПЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
30
Константин Ляхов
ПЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Волгарь - Чертаново
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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