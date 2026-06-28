Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чертаново - Динамо Вг: обзор матча 28 июня 2026

Чертаново
28.06.2026, воскресенье, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Вг
56' Д. Кондрашов
51' Д. Ежков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чертаново - Динамо Вг
Завершен
90' +1
Замена
Артем Шаболин ️️️️➡️️ Данила Ежков
90' +1
Замена
Андрей Яковлев ️️️️➡️️ Антон Бетюжнов
Замена
Тимур Сеитов ️️️️➡️️ Семён Семёнов
87'
Замена
Артем Селюков ️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
86'
Желтая карточка
Иван Поляков
83'
78'
Замена
Владислав Пронин ️️️️➡️️ Егор Васильков
Желтая карточка
Матвей Мельников
75'
Замена
Sergey Rebrov ️️️️➡️️ Егор Кавтрев
69'
Желтая карточка
Рамиль Гайнуллин
66'
66'
Замена
Сергей Олийнык ️️️️➡️️ Илья Антонов
Замена
Матвей Мельников ️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
63'
ГОЛ! 1:1! Дмитрий Кондрашов
56'
53'
Желтая карточка
Антон Бетюжнов
51'
ГОЛ! 0:1! Данила Ежков
Пас отдал Егор Васильков
31'
Желтая карточка
Данила Калин
18'
Желтая карточка
Егор Васильков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПЗ
2
Иван Поляков
ПЗ
17
Семён Семёнов
ЛП
18
Даниил Корунов
ЛП
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Артем Михайлюсов
ПП
7
Рамиль Гайнуллин
ПП
52
Егор Кавтрев
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Динамо Вг
94
Владимир Малышев
ВР
91
Данила Калин
ЛЗ
3
Павел Ракитин
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ПЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ЛП
8
Илья Антонов
ЛП
19
Данил Сподарец
ЦП
27
Антон Бетюжнов
ПП
10
Данила Ежков
ПП
67
Егор Васильков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Чертаново
9
Матвей Мельников
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ЦЗ
36
Артем Шаболин
ЦЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
4-5-1
31
Переверзев
13
Бартасевич
45
Никиема
21
Кондрашов
2
Поляков
18
Корунов
11
Михайлюсов
17
Семёнов
27
Микадзе
7
Гайнуллин
52
Кавтрев
4-5-1
94
Малышев
12
Долгов
18
Криворучко
91
Калин
3
Ракитин
10
Ежков
27
Бетюжнов
13
Лямзин
19
Сподарец
8
Антонов
67
Васильков
45
Никиема
9
Мельников
9
Мельников
45
Никиема
17
Семёнов
11
Сеитов
11
Сеитов
17
Семёнов
52
Кавтрев
10
Rebrov
10
Rebrov
52
Кавтрев
7
Гайнуллин
8
Селюков
8
Селюков
7
Гайнуллин
8
Антонов
6
Олийнык
6
Олийнык
8
Антонов
10
Ежков
36
Шаболин
36
Шаболин
10
Ежков
27
Бетюжнов
36
Яковлев
36
Яковлев
27
Бетюжнов
67
Васильков
17
Пронин
17
Пронин
67
Васильков
Остались в запасе
Чертаново
Динамо Вг
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
1
Роман Аникеев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роман Аникеев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Чертаново - Динамо Вг
3
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
15
12
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
5
Информация о матче
Главный судья:
A. Strelkov
Стадион:
Арена Чертаново
Новости команд
Все
Чертаново
Динамо Вг
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Чертаново
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+