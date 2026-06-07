Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Вг - Череповец: обзор матча 07 июня 2026

Динамо Вг
07.06.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
2 : 2
Завершен
Череповец
55' Д. Ежков (П) 73' В. Быков
77' И. Анциферов 85' А. Усанов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Череповец
Завершен
89'
Желтая карточка
Антон Балашов
Желтая карточка
Сергей Олийнык
88'
86'
Замена
Олег Кринкин ️️️️➡️️ Эльнур Халыгов
86'
Замена
Антон Балашов ️️️️➡️️ Роман Ткачев
85'
ГОЛ! 2:2! Алексей Усанов
Желтая карточка
Михаил Петролай
84'
Замена
Андрей Яковлев ️️️️➡️️ Данил Сподарец
82'
Замена
Артем Шаболин ️️️️➡️️ Данила Ежков
82'
77'
ГОЛ! 2:1! Илья Анциферов
Пас отдал Алексей Усанов
ГОЛ! 2:0! Всеволод Быков
Пас отдал Никита Киреев
73'
72'
Замена
Кирилл Кульков ️️️️➡️️ Елисей Снегирев
Замена
Всеволод Быков ️️️️➡️️ Илья Антонов
71'
71'
Замена
Леон Айба ️️️️➡️️ Дмитрий Серебряков
Замена
Антон Бетюжнов ️️️️➡️️ Егор Васильков
64'
63'
Желтая карточка
Роман Ткачев
62'
Замена
Роман Ткачев ️️️️➡️️ Руслан Мальцев
55'
Желтая карточка
Мирон Беляев
ГОЛ с пенальти! 1:0! Данила Ежков
55'
54'
Желтая карточка
Илья Анциферов
20'
Желтая карточка
Валерий Ганус
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
1
Роман Аникеев
ВР
2
Михаил Петролай
ЛЗ
12
Дмитрий Долгов
ЛЗ
19
Данил Сподарец
ЦЗ
91
Данила Калин
ПЗ
18
Даниил Криворучко
ПЗ
8
Илья Антонов
ЛП
6
Сергей Олийнык
ЦП
22
Никита Киреев
ПП
10
Данила Ежков
ЦФ
67
Егор Васильков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЛЗ
96
Руслан Мальцев
ПЗ
15
Давид Березов
ПЗ
30
Алексей Усанов
ЛП
77
Эльнур Халыгов
ЛП
20
Елисей Снегирев
ЦП
47
Дмитрий Серебряков
ПП
7
Мирон Беляев
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Динамо Вг
3
Павел Ракитин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦЗ
36
Артем Шаболин
ЦЗ
36
Андрей Яковлев
ЦЗ
49
Всеволод Быков
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
27
Антон Бетюжнов
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Череповец
13
Михаил Зыков
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
11
Кирилл Кульков
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
3-2-3-2
1
Аникеев
91
Калин
2
Петролай
19
Сподарец
12
Долгов
18
Криворучко
8
Антонов
6
Олийнык
22
Киреев
67
Васильков
10
Ежков
4-5-1
1
Пыркин
15
Березов
96
Мальцев
27
Гаджиев
3
Ганус
7
Беляев
47
Серебряков
30
Усанов
20
Снегирев
77
Халыгов
9
Анциферов
10
Ежков
36
Шаболин
36
Шаболин
10
Ежков
19
Сподарец
36
Яковлев
36
Яковлев
19
Сподарец
8
Антонов
49
Быков
49
Быков
8
Антонов
67
Васильков
27
Бетюжнов
27
Бетюжнов
67
Васильков
96
Мальцев
36
Ткачев
36
Ткачев
96
Мальцев
77
Халыгов
8
Кринкин
8
Кринкин
77
Халыгов
20
Снегирев
11
Кульков
11
Кульков
20
Снегирев
Ткачев
10
Балашов
10
Балашов
Ткачев
47
Серебряков
9
Айба
9
Айба
47
Серебряков
Остались в запасе
Динамо Вг
Череповец
3
Павел Ракитин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
13
Михаил Зыков
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
3
Павел Ракитин
ЦЗ
94
Владимир Малышев
ЦЗ
17
Никита Криворучко
ЦЗ
29
Игорь Санталов
ЦЗ
70
Ислам-Бек Губжоков
ЦЗ
17
Владислав Пронин
ЦЗ
88
Андрей Шумарин
ЦЗ
Остались в запасе
13
Михаил Зыков
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Динамо Вг - Череповец
2
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
17
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Информация о матче
Главный судья:
M. Yakovlev
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Вг
Череповец
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо Вг
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Вг
4 : 0
05.07.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+