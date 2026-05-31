Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Череповец - Балтика-2: обзор матча 31 мая 2026

Череповец
31.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
1 : 0
Завершен
Балтика-2
38' Э. Халыгов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Череповец - Балтика-2
Завершен
81'
Желтая карточка
German Iva
78'
Замена
Артем Яшков ️️️️➡️️ Кирилл Никишин
71'
Замена
German Iva ️️️️➡️️ Тимофей Щелкунов
Замена
Олег Кринкин ️️️️➡️️ Давид Березов
71'
Замена
Роман Ткачев ️️️️➡️️ Руслан Мальцев
57'
Замена
Денис Ковалевский ️️️️➡️️ Никита Пичугин
46'
46'
Замена
Кирилл Давиденко ️️️️➡️️ Артём Бабчук
Желтая карточка
Никита Пичугин
45'
ГОЛ! 1:0! Эльнур Халыгов
Пас отдал Илья Анциферов
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
15
Давид Березов
ЛЗ
96
Руслан Мальцев
ПЗ
3
Валерий Ганус
ПЗ
5
Никита Пичугин
ЛП
7
Мирон Беляев
ЛП
20
Елисей Снегирев
ЦП
77
Эльнур Халыгов
ПП
30
Алексей Усанов
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
57
Эльджат Мамедов
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЛЗ
75
Артём Бабчук
ПЗ
89
Павел Горбачев
ПЗ
43
Никита Боков
ПЗ
80
Денис Макаров
ЛП
47
Арсений Попушой
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Череповец
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
13
Михаил Зыков
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
Балтика-2
98
German Iva
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
59
Кирилл Давиденко
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
4-5-1
1
Пыркин
15
Березов
96
Мальцев
27
Гаджиев
3
Ганус
7
Беляев
77
Халыгов
5
Пичугин
20
Снегирев
30
Усанов
9
Анциферов
3-2-2-2
35
Gavrilov
89
Горбачев
57
Мамедов
64
Гасанбеков
43
Боков
88
Щелкунов
47
Попушой
80
Макаров
17
Никишин
39
Степанов
5
Пичугин
14
Ковалевский
14
Ковалевский
5
Пичугин
96
Мальцев
36
Ткачев
36
Ткачев
96
Мальцев
15
Березов
8
Кринкин
8
Кринкин
15
Березов
88
Щелкунов
98
Iva
98
Iva
88
Щелкунов
17
Никишин
86
Яшков
86
Яшков
17
Никишин
75
Бабчук
59
Давиденко
59
Давиденко
75
Бабчук
Остались в запасе
Череповец
Балтика-2
9
Леон Айба
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
13
Михаил Зыков
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
9
Леон Айба
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
13
Михаил Зыков
ЦЗ
Остались в запасе
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Череповец - Балтика-2
1
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Череповец
Балтика-2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Череповец
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+