Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика-2 - Чертаново: обзор матча 21 июня 2026

Балтика-2
21.06.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
1 : 3
Завершен
Чертаново
24' Г. Сафронов 42' Г. Сафронов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Чертаново
Завершен
42'
ГОЛ! 0:2! Георгий Сафронов
Пас отдал Семён Семёнов
Желтая карточка
Эльджат Мамедов
37'
24'
ГОЛ! 0:1! Георгий Сафронов
Желтая карточка
Денис Макаров
8'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
36
Андрей Цицилин
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЛЗ
43
Никита Боков
ЛЗ
98
German Iva
ПЗ
64
Осман Гасанбеков
ПЗ
52
Magomed Ismailov
ЛП
80
Денис Макаров
ЛП
57
Эльджат Мамедов
ЦП
75
Артём Бабчук
ПП
47
Арсений Попушой
ПП
77
Руслан Славин
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
15
Вадим Агафонцев
ЛЗ
18
Даниил Корунов
ЛЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПЗ
27
Герман Микадзе
ПЗ
17
Семён Семёнов
ПЗ
7
Рамиль Гайнуллин
ЦП
8
Георгий Сафронов
ЦФ
11
Артем Михайлюсов
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Балтика-2
31
Арсений Аввакумов
ЦЗ
99
Даниил Киселев
ЦЗ
31
Ярослав Банный
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦЗ
47
Aleksandr Kuzmin
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
Чертаново
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
4-5-1
36
Цицилин
43
Боков
98
Iva
88
Щелкунов
64
Гасанбеков
80
Макаров
75
Бабчук
52
Ismailov
57
Мамедов
47
Попушой
77
Славин
3-2-1-2
31
Переверзев
2
Поляков
15
Агафонцев
21
Кондрашов
17
Семёнов
18
Корунов
7
Гайнуллин
11
Михайлюсов
8
Сафронов
Остались в запасе
Балтика-2
Чертаново
31
Арсений Аввакумов
ЦЗ
99
Даниил Киселев
ЦЗ
31
Ярослав Банный
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦЗ
47
Aleksandr Kuzmin
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Остались в запасе
31
Арсений Аввакумов
ЦЗ
99
Даниил Киселев
ЦЗ
31
Ярослав Банный
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦЗ
47
Aleksandr Kuzmin
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
Остались в запасе
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Илья Родькин
Статистика матча Балтика-2 - Чертаново
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
4
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика-2
Чертаново
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Балтика-2
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+