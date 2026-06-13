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«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85

13 июня 2026 9:38
Космос - Балтика-2
14 июн. 2026, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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1.85
Тотал голов больше 2.5
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Космос» и «Балтика-2».

«Космос»

Долгопрудненский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице (7 очков после 10 туров). Команда находится в глубоком кризисе: пропускает в десяти последних матчах подряд. В атаке «Космос» действует слабо – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона выглядит катастрофически – 2.00 пропущенных в среднем за тот же период. Домашняя форма также оставляет желать лучшего: четыре последних матча на своeм поле завершились поражениями. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Енисеем-2» (2:1), однако это исключение из общей негативной тенденции.

«Балтика-2»

Калининградский дубль располагается на шестом месте (19 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную результативность: забивает в 15 из 17 последних матчей. В атаке гости действуют эффективно – 1.80 гола в среднем за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.00 в среднем. В прошлом туре «Балтика-2» уступила лидеру «Динамо СПб» на своeм поле (1:3), но до этого выдала серию побед. В личных встречах с «Космосом» калининградцы имеют преимущество: одна победа (3:1) и одна ничья (3:3).

Факты о командах

«Космос»

  • 15-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Олег Трофимов (3)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.00 пропущено
  • 4 домашних поражения подряд
  • Пропускают в 11 последних матчах

«Балтика-2»

  • 6-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Кирилл Никишин (5)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 15 из 17 матчей

Прогноз на матч «Космос» – «Балтика-2»

«Балтика-2» является явным фаворитом благодаря стабильной атаке и более высокому турнирному положению. «Космос» пропускает практически в каждом матче и редко забивает. Учитывая проблемы хозяев в обороне, гости должны побеждать. При этом результативность калининградцев позволяет рассчитывать как минимум на два гола в их исполнении. Матч, скорее всего, завершится победой гостей с общим тоталом более двух мячей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Балтика-2»

1.85
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Балтика-2 Космос
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