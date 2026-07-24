Матч 19 тура казахстанской Премьер-лиги между «Жетысу» и «Кызыл-Жаром» пройдет 25 июля 2026 года в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу». Хозяева занимают 12-е место с 18 очками, но находятся в кризисе – три поражения подряд в чемпионате. Гости расположились на 14-й строчке с 16 очками и также не могут выиграть в шести последних турах. При этом очная статистика противоречива: «Кызыл-Жар» не проигрывает в 12 последних матчах против «Жетысу», однако на поле хозяев ситуация меняется – «Жетысу» не знает поражений в 11 из 13 домашних встреч с этим соперником. Сможет ли «Жетысу» прервать свою неудачную серию и использовать преимущество родных трибун, или «Кызыл-Жар» продолжит свою успешную серию в очных встречах и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии двух команд, борющихся за выживание?

Кто победит в матче

«Жетысу» подходит к игре с серьезными проблемами: команда проиграла в трех последних матчах чемпионата и пропускает в трех последних турах подряд. В атаке хозяева действуют скромно – пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1.00 за игру), а оборона не выглядит надежной: 1.60 пропущенных гола в среднем за матч. Лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков забил шесть мячей в 18 встречах, но в последнее время его результативность снизилась. Однако важнейшим фактором является домашняя статистика: «Жетысу» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей на своем поле против «Кызыл-Жара», что дает серьезное психологическое преимущество. В прошлом туре хозяева уступили «Окжетпесу» (0:2), но дома они традиционно играют увереннее, особенно против этого соперника.

«Кызыл-Жар» находится в еще более сложном положении: команда не может выиграть в шести последних матчах и пропускает в семи турах подряд. В атаке гости испытывают колоссальные трудности – всего три гола в пяти последних встречах (в среднем 0.60 за игру), при этом пропускают 2.20 гола в среднем за матч. Лучший бомбардир Этьен Бегре забил семь мячей в 18 играх, но команда в целом не показывает результативной игры. В очных встречах с «Жетысу» «Кызыл-Жар» имеет впечатляющую серию – 12 матчей без поражений, однако в гостях эта серия прерывается: на поле соперника хозяева не проигрывают в 11 из 13 последних встреч. Это означает, что гостям будет сложно повторить свой успех в Талдыкоргане, особенно с учетом их ужасной текущей формы.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на их текущие проблемы. «Жетысу» имеет отличную домашнюю статистику против этого соперника, а «Кызыл-Жар» находится в глубоком кризисе, особенно в обороне. Хозяева должны использовать преимущество родного поля и слабость защиты гостей, чтобы прервать свою неудачную серию. Победа «Жетысу» выглядит наиболее вероятным исходом, хотя матч обещает быть напряженным из-за низкой результативности обеих команд.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Кызыл-Жар» имеет длительную серию без поражений – 12 матчей подряд. Однако на поле «Жетысу» картина меняется: хозяева не проигрывают в 11 из 13 последних встреч с этим соперником. В первом круге этого сезона «Кызыл-Жар» обыграл «Жетысу» со счетом 3:2, но в Талдыкоргане гостям будет сложнее. Текущая форма «Кызыл-Жара» (шесть матчей без побед) и их проблемы в обороне указывают на то, что хозяева имеют хороший шанс взять реванш.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Жетысу» сумеет обыграть «Кызыл-Жар» в матче 19 тура Премьер-лиги, прервав свою серию из трех поражений. Хозяева имеют отличную домашнюю статистику против этого соперника, тогда как гости находятся в кризисе, не могут победить в шести матчах и много пропускают. Учитывая низкую результативность обеих команд, матч может завершиться с минимальным преимуществом хозяев. Ставка на победу «Жетысу» за 2.65 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Жетысу» и «Кызыл-Жаром» состоится 25 июля 2026 года в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу» и начнется в 16:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Sport Plus Qazaqstan.