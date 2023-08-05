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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Кызыл-Жар
Жетысу - Кызыл-Жар: обзор матча 05 августа 2023
Жетысу
05.08.2023, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
45+3'
А. Балтабеков
44'
Е. Березкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Кызыл-Жар
Желтая карточка
И. Брикнер
89'
Замена
И. Амирсеитов
️️️️
М. Амирханов
82'
61'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
М. Веселинович
Желтая карточка
М. Амирханов
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Балтабеков
45'
+3
44'
ГОЛ! 0:1!
Е. Березкин
Желтая карточка
Д. Кадио
31'
Замена
М. Амирханов
️️️️
А. Адиль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Анес Рушевич
ЦФ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Кызыл-Жар
23
Никита Наумов
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Жетысу
1
Dastan Danabekov
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Давид Есимбеков
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
89
D. Bulatovic
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
3-1-1-3-2
20
Пасеченко
23
Балтабеков
21
Кадио
91
Назаренко
5
Цинцадзе
77
17
Нурбол
24
Чучкич
9
Адиль
33
Адамс
11
Рушевич
3-1-2-3-2
23
Наумов
55
Граф
4
Шадманов
20
Тапалов
27
Березкин
24
Подио
10
Веселинович
14
Саулет
10
Имнадзе
1
Бабаханов
23
Чиканчи
Амирханов
23
Амирсеитов
23
Амирсеитов
Амирханов
9
Адиль
20
Амирханов
20
Амирханов
9
Адиль
10
Веселинович
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Веселинович
Остались в запасе
Жетысу
Кызыл-Жар
1
Dastan Danabekov
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
32
Вадим Петров
ВР
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
89
D. Bulatovic
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Dastan Danabekov
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
25
Роман Степанов
ВР
73
Айдос Кумаров
ЛЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
89
D. Bulatovic
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Жетысу - Кызыл-Жар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
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