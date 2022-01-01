Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Жетысу
€ 3 млн
Жетысу
Талдыкорган
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Жетысу
Сайт:
http://www.fc-zhetisu.kz
Тренер:
Кайрат Нурдаулетов
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Елимай» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Елимай» – «Жетысу»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Трансляция
«Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Женис» – «Жетысу»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Жетысу» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Жетысу» – «Ордабасы»: кто победит в матче 21 тура Премьер-лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Атырау» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Атырау» – «Жетысу»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026
31 июля
Трансляция
«Жетысу» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026
25 июля
«Жетысу» – «Кызыл-Жар»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026
24 июля
Трансляция
«Окжетпес» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июля 2026
18 июля
«Окжетпес» – «Жетысу»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
17 июля
«Жетысу» – «Алтай»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
10 июля
Трансляция
«Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Актобе» – «Жетысу»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026
4 июля
«Жетысу» – «Актобе»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026
26 июня
«Алтай» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 3.25
19 июня
Трансляция
«Жетысу» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июня 2026
13 июня
«Жетысу» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.80
12 июня
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.58
27 мая
Трансляция
«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
Трансляция
«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Трансляция
«Жетысу» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Кайсар» – «Жетысу»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.55
1 мая
«Жетысу» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
25 апреля
Трансляция
«Иртыш» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Жетысу» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
1
2
3
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+