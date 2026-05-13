Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Жетысу», 1/4 Кубка Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Жетысу»