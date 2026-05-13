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  • «Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 16:50
Ордабасы
17.05.2026, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Жетысу
72' С. Малый 90+8' М. Халматов
37' Д. Кашкен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
19
Лео Натель
ЛФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Жетысу
22
Данил Подымский
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
8
Adam Adakhajiev
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦП
11
Адильхан Добай
ПП
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
27
Марко Зиванович
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Ордабасы
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
14
A. Turganov
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
4-3-1-2
1
Шайзада
5
Антич
3
Килама
25
Малый
55
Аманович
11
Вакулко
16
Кэпэцынэ
22
Астанов
10
Астанов
19
Натель
45
Митков
4-4-2
22
Подымский
4
Кашкен
15
Пайович
3
Луна
23
Балтабеков
11
Добай
8
21
Жакипбаев
10
Мосиашвили
27
Зиванович
77
Ануарбеков
19
Натель
15
Амир
15
Амир
19
Натель
11
Вакулко
23
Халматов
23
Халматов
11
Вакулко
10
Астанов
9
Наумец
9
Наумец
10
Астанов
45
Митков
20
Токтыбай
20
Токтыбай
45
Митков
4
Кашкен
2
Аслан
2
Аслан
4
Кашкен
21
Жакипбаев
7
Мужиков
7
Мужиков
21
Жакипбаев
Адахаджиев
9
Абзалов
9
Абзалов
Адахаджиев
90
Йованович
90
Йованович
Остались в запасе
Ордабасы
Жетысу
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
1
Артур Егоров
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
24
Aian Abdukhalyk
ВР
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
57
Мирас Уманиязов
ЦП
19
Младен Ковачевич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Ордабасы - Жетысу
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Жетысу», 1/4 Кубка Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Жетысу»

«Ордабасы» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Кубок Жетысу Ордабасы
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