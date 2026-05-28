28.05.2026, четверг, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
3-1-3-1-2
1
Челядник
25
Галабов
22
71
Соколенко
15
Крайсник
10
Бьярталид
88
Перцух
27
9
Адиль
99
Бойгре
11
Черединов
4-3-2-1
22
Подымский
4
Кашкен
15
Пайович
3
Луна
23
Балтабеков
11
Добай
8
10
Мосиашвили
7
Мужиков
90
Йованович
27
Зиванович
25
Галабов
26
Керимжанов
26
Керимжанов
25
Галабов
88
Перцух
4
Сламбеков
4
Сламбеков
88
Перцух
10
Бьярталид
8
Макаренко
8
Макаренко
10
Бьярталид
9
Адиль
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Адиль
11
Черединов
13
Баокен
13
Баокен
11
Черединов
10
Мосиашвили
57
Уманиязов
57
Уманиязов
10
Мосиашвили
90
Йованович
9
Абзалов
9
Абзалов
90
Йованович
23
Балтабеков
17
Нурбол
17
Нурбол
23
Балтабеков
Адахаджиев
15
Биркурманов
15
Биркурманов
Адахаджиев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Жетысу
32
Вадим Петров
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кызыл-Жар - Жетысу
4
3
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жетысу», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»