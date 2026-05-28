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  • «Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 12:50
Кызыл-Жар
28.05.2026, четверг, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Жетысу
28' Э. Бойгре 71' Д. Крайсник 90+2' Э. Бойгре
89' Й. Пайович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
15
Дамьян Крайсник
ОП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Артем Черединов
ЦФ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Жетысу
22
Данил Подымский
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
8
Adam Adakhajiev
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
11
Адильхан Добай
ПП
27
Марко Зиванович
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
17
M. Eleukin
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Жетысу
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
15
Мансур Биркурманов
ЦФ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Челядник
25
Галабов
22
71
Соколенко
15
Крайсник
10
Бьярталид
88
Перцух
27
9
Адиль
99
Бойгре
11
Черединов
4-3-2-1
22
Подымский
4
Кашкен
15
Пайович
3
Луна
23
Балтабеков
11
Добай
8
10
Мосиашвили
7
Мужиков
90
Йованович
27
Зиванович
25
Галабов
26
Керимжанов
26
Керимжанов
25
Галабов
88
Перцух
4
Сламбеков
4
Сламбеков
88
Перцух
10
Бьярталид
8
Макаренко
8
Макаренко
10
Бьярталид
9
Адиль
7
Мульдинов
7
Мульдинов
9
Адиль
11
Черединов
13
Баокен
13
Баокен
11
Черединов
10
Мосиашвили
57
Уманиязов
57
Уманиязов
10
Мосиашвили
90
Йованович
9
Абзалов
9
Абзалов
90
Йованович
23
Балтабеков
17
Нурбол
17
Нурбол
23
Балтабеков
Адахаджиев
15
Биркурманов
15
Биркурманов
Адахаджиев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Жетысу
32
Вадим Петров
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
17
M. Eleukin
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Егоров
ВР
30
Султан Ертис
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кызыл-Жар - Жетысу
4
3
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жетысу», 12-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Жетысу»

«Кызыл-Жар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кызыл-Жар
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