Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Окжетпес» и «Жетысу» пройдет 18 июля 2026 года в Кокшетау на стадионе «Окжетпес». Хозяева занимают четвертое место с 27 очками, но находятся в глубоком кризисе – они проиграли три последних матча и пропустили 14 голов в пяти последних играх. Гости расположились на десятой строчке с 18 очками, имеют более сбалансированную статистику и лучшую атаку. Сможет ли «Жетысу» воспользоваться проблемами обороны соперника и прервать свою неудачную серию, или «Окжетпес» прервет свое падение и добьется победы на домашнем стадионе?

Кто победит в матче

«Окжетпес» демонстрирует катастрофическую игру в обороне: 14 пропущенных голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) при всего шести забитых (1,2). Команда проиграла три последних матча подряд, включая разгромы от «Кайрата» (0:5) и «Тобола» (1:3), а также пропускает в шести последних играх. Лучший бомбардир Оралхан Омиртаев забил всего четыре гола за сезон, что говорит о недостаточной эффективности атаки. Домашнее поле и более высокое турнирное положение могли бы стать аргументами, но в текущей форме хозяевам будет сложно переломить негативный тренд.

«Жетысу» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила «Алтаю» (0:1) в прошлом туре, но до этого сыграла вничью с «Актобе» (1:1) и «Алтаем» (3:3), а также забивает в среднем больше, чем хозяева. Лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков оформил шесть голов в 18 матчах, что делает его главной угрозой для обороны «Окжетпеса». В очных встречах команды обменялись победами, но последняя игра завершилась ничьей 2:2, и гости наверняка будут нацелены на положительный результат, учитывая кризис хозяев.

Итоговый вывод: «Жетысу» выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной игре в атаке и проблемам соперника в обороне. «Окжетпес» не показывает достаточной надежности, чтобы рассчитывать на победу, особенно с учетом их пропущенной результативности. Наш прогноз – победа «Жетысу».

Форма и история личных встреч

«Окжетпес» переживает спад, проиграв три последних матча и пропуская в шести последних, тогда как «Жетысу» более стабилен в атаке и имеет преимущество в личных встречах – за последние пять матчей они одержали две победы, одну ничью и два поражения, причем в последней игре сыграли вничью 2:2. Это дает гостям психологическое преимущество, особенно учитывая слабую защиту хозяев.

Прогноз на победителя

«Жетысу» имеет более стабильную атаку и играет против команды, которая пропускает в среднем почти три гола за матч, тогда как «Окжетпес» не может найти свою игру в обороне. Учитывая разницу в форме и мотивацию гостей, победа «Жетысу» выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Жетысу» с коэффициентом 4,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Окжетпес» и «Жетысу» состоится 18 июля 2026 года в Кокшетау на стадионе «Окжетпес» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.