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«Окжетпес» – «Жетысу»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026

17 июля 2026 10:31
Окжетпес - Жетысу
18 июл. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
4.10
победа «Жетысу»
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Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Окжетпес» и «Жетысу» пройдет 18 июля 2026 года в Кокшетау на стадионе «Окжетпес». Хозяева занимают четвертое место с 27 очками, но находятся в глубоком кризисе – они проиграли три последних матча и пропустили 14 голов в пяти последних играх. Гости расположились на десятой строчке с 18 очками, имеют более сбалансированную статистику и лучшую атаку. Сможет ли «Жетысу» воспользоваться проблемами обороны соперника и прервать свою неудачную серию, или «Окжетпес» прервет свое падение и добьется победы на домашнем стадионе?

Кто победит в матче

«Окжетпес» демонстрирует катастрофическую игру в обороне: 14 пропущенных голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) при всего шести забитых (1,2). Команда проиграла три последних матча подряд, включая разгромы от «Кайрата» (0:5) и «Тобола» (1:3), а также пропускает в шести последних играх. Лучший бомбардир Оралхан Омиртаев забил всего четыре гола за сезон, что говорит о недостаточной эффективности атаки. Домашнее поле и более высокое турнирное положение могли бы стать аргументами, но в текущей форме хозяевам будет сложно переломить негативный тренд.

«Жетысу» подходит к игре с более сбалансированной статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила «Алтаю» (0:1) в прошлом туре, но до этого сыграла вничью с «Актобе» (1:1) и «Алтаем» (3:3), а также забивает в среднем больше, чем хозяева. Лучший бомбардир Нурбол Ануарбеков оформил шесть голов в 18 матчах, что делает его главной угрозой для обороны «Окжетпеса». В очных встречах команды обменялись победами, но последняя игра завершилась ничьей 2:2, и гости наверняка будут нацелены на положительный результат, учитывая кризис хозяев.

Итоговый вывод: «Жетысу» выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной игре в атаке и проблемам соперника в обороне. «Окжетпес» не показывает достаточной надежности, чтобы рассчитывать на победу, особенно с учетом их пропущенной результативности. Наш прогноз – победа «Жетысу».

Форма и история личных встреч

«Окжетпес» переживает спад, проиграв три последних матча и пропуская в шести последних, тогда как «Жетысу» более стабилен в атаке и имеет преимущество в личных встречах – за последние пять матчей они одержали две победы, одну ничью и два поражения, причем в последней игре сыграли вничью 2:2. Это дает гостям психологическое преимущество, особенно учитывая слабую защиту хозяев.

Личные встречи
44% (8)
17% (3)
39% (7)
24
Забитых мячей
19
1.33
В среднем за матч
1.06
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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2 : 2
13.06.2026
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1 : 2
09.08.2025
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2 : 1
12.08.2023
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11.09.2020
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Окжетпес
1 : 1
03.11.2019
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Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Окжетпес
0 : 1
10.08.2019
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Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Жетысу
5 : 1
09.03.2019
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10.07.2016
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1 : 4
10.05.2016
Окжетпес
Казахстан. Финальный раунд, 30 тур
Окжетпес
1 : 1
25.10.2015
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 26 тур
Жетысу
0 : 3
19.09.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Жетысу
0 : 1
29.05.2015
Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Окжетпес
2 : 0
21.03.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
23.09.2012
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Жетысу
1 : 0
20.05.2012
Окжетпес
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Прогноз на победителя

«Жетысу» имеет более стабильную атаку и играет против команды, которая пропускает в среднем почти три гола за матч, тогда как «Окжетпес» не может найти свою игру в обороне. Учитывая разницу в форме и мотивацию гостей, победа «Жетысу» выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Жетысу» с коэффициентом 4,10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18 тура Премьер-лиги Казахстана между «Окжетпес» и «Жетысу» состоится 18 июля 2026 года в Кокшетау на стадионе «Окжетпес» и начнется в 15:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Окжетпес» – «Жетысу»: смотреть онлайн

4.10
победа «Жетысу»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Окжетпес
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