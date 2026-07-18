Статистика матча Окжетпес - Жетысу
4
1
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Окжетпес» против «Жетысу», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Окжетпес» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»