Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной Португалии Нани высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

41-летний форвард провел три матча на групповой стадии турнира, в которых отметился двумя голами.

Криштиану проводит свой шестой чемпионат мира.

В 1/16 финала Португалия сыграет с Хорватией.

«Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне.

Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей. Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.

Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения.

Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство», – сказал Нани.