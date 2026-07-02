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Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026

Вчера, 09:44

Бывший игрок сборной Португалии Нани высказался об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

  • 41-летний форвард провел три матча на групповой стадии турнира, в которых отметился двумя голами.
  • Криштиану проводит свой шестой чемпионат мира.
  • В 1/16 финала Португалия сыграет с Хорватией.

«Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне.

Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей. Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.

Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения.

Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство», – сказал Нани.

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Источник: The Athletic
Казахстан. Премьер-лига Чемпионат мира Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Нани
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