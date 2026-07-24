«Спартаку» отказали в переигровке матча с «Зенитом», «Сити» купил игрока за 116 млн, лучший футболист ЧМ-2026 переходит в «Реал» и другие новости

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«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом». КДК РФС отклонил протест московского клуба
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Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20
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