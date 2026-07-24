«Спартаку» отказали в переигровке матча с «Зенитом», «Сити» купил игрока за 116 млн, лучший футболист ЧМ-2026 переходит в «Реал» и другие новости

«Зенит» может подписать игрока сборной Колумбии за 20 миллионов

«Спартак» потребовал переигровки матча с «Зенитом». КДК РФС отклонил протест московского клуба

Вендел высказался о получении российского паспорта

«Барселона» купила игрока «Боруссии» за 22+7 миллионов

Лучший игрок ЧМ-2026 договорился о контракте с «Реалом»

Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20

«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне

Официальная символическая сборная ЧМ-2026

КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»

Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича

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«Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов