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  • «Спартаку» отказали в переигровке матча с «Зенитом», «Сити» купил игрока за 116 млн, лучший футболист ЧМ-2026 переходит в «Реал» и другие новости

«Спартаку» отказали в переигровке матча с «Зенитом», «Сити» купил игрока за 116 млн, лучший футболист ЧМ-2026 переходит в «Реал» и другие новости

Сегодня, 01:09

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Источник: «Бомбардир»
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«Спартаку» отказали в переигровке матча с «Зенитом», «Сити» купил игрока за 116 млн, лучший футболист ЧМ-2026 переходит в «Реал» и другие новости
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