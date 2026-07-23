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67-летний Анчелотти определился со своим будущим

23 июля, 22:17
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Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об интересе со стороны Италии и ответил отказом на предложение возглавить родную сборную.

Информацию о переговорах с Анчелотти раскрыл Паоло Мальдини, новый директор департамента сборных Итальянской федерации футбола (FIGC). По данным O Globo, итальянский специалист лично уведомил CBF о контакте с FIGC, поблагодарил за проявленный интерес и дал понять, что не рассматривает вариант ухода из бразильской команды.

  • Анчелотти подписал новый контракт с CBF до конца чемпионата мира – 2030 года еще до старта ЧМ-2026. На турнире в США Бразилия вылетела в 1/8 финала, уступив Норвегии.
  • После отказа Анчелотти FIGC переключилась на Пепа Гвардиолу, который остается без клуба после ухода из «Манчестер Сити». Испанец, как сообщается, запросил зарплату, значительно превышающую ожидания федерации.
  • Италия ищет замену Дженнаро Гаттузо, уволенного после того как команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026.

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Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Италия. Серия А Бразилия Анчелотти Карло
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vvv123
1784925064
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