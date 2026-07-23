67-летний Анчелотти определился со своим будущим

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об интересе со стороны Италии и ответил отказом на предложение возглавить родную сборную.
Информацию о переговорах с Анчелотти раскрыл Паоло Мальдини, новый директор департамента сборных Итальянской федерации футбола (FIGC). По данным O Globo, итальянский специалист лично уведомил CBF о контакте с FIGC, поблагодарил за проявленный интерес и дал понять, что не рассматривает вариант ухода из бразильской команды.
- Анчелотти подписал новый контракт с CBF до конца чемпионата мира – 2030 года еще до старта ЧМ-2026. На турнире в США Бразилия вылетела в 1/8 финала, уступив Норвегии.
- После отказа Анчелотти FIGC переключилась на Пепа Гвардиолу, который остается без клуба после ухода из «Манчестер Сити». Испанец, как сообщается, запросил зарплату, значительно превышающую ожидания федерации.
- Италия ищет замену Дженнаро Гаттузо, уволенного после того как команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026.
Источник: Globo Esporte