67-летний Анчелотти определился со своим будущим

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об интересе со стороны Италии и ответил отказом на предложение возглавить родную сборную.

Информацию о переговорах с Анчелотти раскрыл Паоло Мальдини, новый директор департамента сборных Итальянской федерации футбола (FIGC). По данным O Globo, итальянский специалист лично уведомил CBF о контакте с FIGC, поблагодарил за проявленный интерес и дал понять, что не рассматривает вариант ухода из бразильской команды.