ЦСКА ведет переговоры о продаже полузащитника в бразильский клуб

«Интернасьонал» ведет переговоры с ЦСКА о выкупе полузащитника Родриго Вильягры.

Сейчас он выступает за бразильский клуб на правах аренды.

Один из клубов Саудовской Аравии также проявил интерес к аргентинцу, но хавбек не начал с ним переговоры. Вильягра близок к тому, чтобы сыграть необходимое количество матчей для появления у «Интернасьонала» приоритетного права выкупа.