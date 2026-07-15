ЦСКА ведет переговоры о продаже полузащитника в бразильский клуб

«Интернасьонал» ведет переговоры с ЦСКА о выкупе полузащитника Родриго Вильягры.
Сейчас он выступает за бразильский клуб на правах аренды.
Один из клубов Саудовской Аравии также проявил интерес к аргентинцу, но хавбек не начал с ним переговоры. Вильягра близок к тому, чтобы сыграть необходимое количество матчей для появления у «Интернасьонала» приоритетного права выкупа.
- Бразильский клуб взял Вильягру в аренду в январе до конца 2026 года за 350 тысяч евро.
- 25-летний аргентинец провел 20 матчей за бразильский клуб.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
- ЦСКА летом 2025 году купил Вильягру у «Ривер Плейт» за 3,7 миллиона евро.
Источник: страница Филипе Морейры в соцсети X