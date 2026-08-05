Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры

Летний новичок «Спартака» Виктор Парада поделился первыми впечатлениями от РПЛ.
– В чем разница между Ла Лигой и РПЛ?
– Разница в том, что в отличие от чемпионата Испании в России больше борьбы и контактов. Надо привыкнуть к такой игре.
– На кого хотели бы равняться из защитников в мире?
– На Лапорта и Кукурелью. Они показали себя на чемпионате мира.
– Какой нюанс из игры сборной Испании «Спартак» мог бы взять на вооружение?
– Наш главный тренер – испанец, он многое внедряет. Игру мы строим на созидании, плотно действуем, не оставляем свободного пространства для соперника.
– «Спартак» к какой команде в Ла Лиге близок по футболу?
– Чемпионаты отличаются. Сравнивать «Спартак» с кем‑то нет смысла. Важно играть в свой футбол и выигрывать.
- 24-летний Парада был куплен у «Алавеса» за 5 миллионов евро + бонусы.
- Испанец подписал со «Спартаком» контракт до 2030 года.
- Он взял себе 33-й игровой номер.
Источник: «Матч ТВ»