Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры

Летний новичок «Спартака» Виктор Парада поделился первыми впечатлениями от РПЛ.

– В чем разница между Ла Лигой и РПЛ?

– Разница в том, что в отличие от чемпионата Испании в России больше борьбы и контактов. Надо привыкнуть к такой игре.

– На кого хотели бы равняться из защитников в мире?

– На Лапорта и Кукурелью. Они показали себя на чемпионате мира.

– Какой нюанс из игры сборной Испании «Спартак» мог бы взять на вооружение?

– Наш главный тренер – испанец, он многое внедряет. Игру мы строим на созидании, плотно действуем, не оставляем свободного пространства для соперника.

– «Спартак» к какой команде в Ла Лиге близок по футболу?

– Чемпионаты отличаются. Сравнивать «Спартак» с кем‑то нет смысла. Важно играть в свой футбол и выигрывать.