Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении

Футболист «Спартака» Владислав Саусь высказался о восстановлении от травмы.
«Сначала рассчитывали, что лечение займет около трех недель, но повреждение оказалось серьезнее. В итоге оно беспокоило меня до самого конца сезона, тренировался через боль. В этом и вижу главную причину того, что сыграл так мало. В мае два раза вышел на замену в концовках, и на этом все.
С голеностопом всегда непросто. На него приходится вся масса тела, то есть его никак нельзя изолировать. И когда получаешь травму, то какое-то время все равно приходится терпеть. Операция не потребовалась. Спасибо медицинскому штабу. Сейчас могу сказать, что меня уже почти ничего не беспокоит», – сказал Саусь.
- В январе Саусь перешел из «Балтики» в «Спартак» за 3,8 миллиона евро.
- В составе красно-белых в прошлом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 72 минуты.
- Саусь со «Спартаком» стал обладателем FONBET Кубка России.
Источник: официальный сайт «Спартака»