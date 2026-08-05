Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении

Футболист «Спартака» Владислав Саусь высказался о восстановлении от травмы.

«Сначала рассчитывали, что лечение займет около трех недель, но повреждение оказалось серьезнее. В итоге оно беспокоило меня до самого конца сезона, тренировался через боль. В этом и вижу главную причину того, что сыграл так мало. В мае два раза вышел на замену в концовках, и на этом все.

С голеностопом всегда непросто. На него приходится вся масса тела, то есть его никак нельзя изолировать. И когда получаешь травму, то какое-то время все равно приходится терпеть. Операция не потребовалась. Спасибо медицинскому штабу. Сейчас могу сказать, что меня уже почти ничего не беспокоит», – сказал Саусь.