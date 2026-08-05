ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана

ЦСКА следит за ситуацией с нападающим «Олимпиакоса» Мехди Тареми.

До окончания контракта капитана сборной Ирана с греческим клубом осталось меньше года, поэтому трансфер может обойтись относительно недорого. Официальных предложений по форварду пока не поступало.

Сообщается, что в Тареми заинтересован также «Лилль», который оценивает условия возможного трансфера до начала перреговоров. Французский клуб хочет выстроить связку иранца с Оливье Жиру. Под руководством нового главного тренера Давида Анчелотти «Лилль» перестраивает состав перед новым сезоном и стремится усилить атаку.