Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов вновь высказался о зимнем уходе из «Локомотива».

– Если бы болельщики «Локомотива» знали всю ситуацию, которая с вами произошла в клубе, у них было бы другое мнение?

– Я надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», они уже начинают понимать, почему я ушел.

– Виноваты конкретные люди в руководстве?

– И не только.

– А кто?

– Время покажет все.