Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов вновь высказался о зимнем уходе из «Локомотива».
– Если бы болельщики «Локомотива» знали всю ситуацию, которая с вами произошла в клубе, у них было бы другое мнение?
– Я надеюсь, в связи со всем, что сейчас происходит в «Локомотиве», они уже начинают понимать, почему я ушел.
– Виноваты конкретные люди в руководстве?
– И не только.
– А кто?
– Время покажет все.
- 29-летний Баринов перешел в январе 2026 года в ЦСКА из «Локомотива», где до этого провел всю карьеру.
- Накануне по ходу игры болельщики красно-зеленых оскорбляли футболиста.
- Баринов вызывается в сборную России.
Источник: «РБ Спорт»