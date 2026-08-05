Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог кубкового матча против «Балтики» (1:0).

Единственный гол забил бывший защитник «Балтики» Кевин Андраде.

«Зенит» лидирует в группе.

Ближайший соперник по чемпионату – «Родина».

«Хороший кубковый матч. Много борьбы, единоборств, стандартных положений, смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением. То одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая.

Были ещe хорошие моменты, конечно, забили бы раньше, поспокойнее была бы концовка. В конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичeву, который выручил в этом моменте.

Добились победы – это самое главное. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.