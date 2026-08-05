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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Вчера, 23:40
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог кубкового матча против «Балтики» (1:0).

«Хороший кубковый матч. Много борьбы, единоборств, стандартных положений, смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением. То одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая.

Были ещe хорошие моменты, конечно, забили бы раньше, поспокойнее была бы концовка. В конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичeву, который выручил в этом моменте.

Добились победы – это самое главное. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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1785962928
Очередная "Перекупленная победа".Молодец, Андраде, регулярно в матчах забивает голы в ворота "Балтики".А в какой команде в этот момент играет-неважно.
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yelensavichev
1785966775
Ребят, кто любит ставить на спорт. Не верьте всяким каналам в телеге и т.д. Есть отличный 14-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз сайт». МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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Анатолий-Зыба-vkontakte
1785998371
Семак - Самое главное это когда команда играет в футбол на поляне , а не вымучивает победу . Для болельщиков нужна красивая игра ну и конечно положительный счет
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