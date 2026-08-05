Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог кубкового матча против «Балтики» (1:0).
- Единственный гол забил бывший защитник «Балтики» Кевин Андраде.
- «Зенит» лидирует в группе.
- Ближайший соперник по чемпионату – «Родина».
«Хороший кубковый матч. Много борьбы, единоборств, стандартных положений, смогли забить быстрый гол. В остальном игра была с переменным успехом, с переменным давлением. То одна команда чуть-чуть больше контролировала, создавала давление у ворот соперника, то вторая.
Были ещe хорошие моменты, конечно, забили бы раньше, поспокойнее была бы концовка. В конце грубо ошиблись в обороне, чуть не привезли себе гол. Спасибо Москвичeву, который выручил в этом моменте.
Добились победы – это самое главное. Будем готовиться к следующему матчу», – сказал Семак.
Источник: «Чемпионат»