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«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл

Сегодня, 00:10
2

«ПСЖ» проиграл «Мальорке» со счетом 0:3 в товарищеском матче.

В составе испанского клуба отличились полузащитник Зиту Лувумбу, нападающий Хан Вирхили и защитник Антонио Раильо. Лувумбу забил на 21-й минуте, Вирхили удвоил преимущество на 40-й, а Раильо установил окончательный счет в начале второго тайма.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм, пропустив два мяча.

  • «Пари Сен-Жермен» в завершившемся сезоне-2025/26 выиграл Лигу 1, набрав 76 очков в 34 турах.
  • Кроме того, парижане стали победителями Лиги чемпионов, одолев в финале лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).
  • «Мальорка» финишировала в Ла Лиге на 18-й строчке с 42 очками после 38 туров и покинула высший дивизион.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Мальорка Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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yelensavichev
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Просто-333
1785986964
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