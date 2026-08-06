«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл

«ПСЖ» проиграл «Мальорке» со счетом 0:3 в товарищеском матче.

В составе испанского клуба отличились полузащитник Зиту Лувумбу, нападающий Хан Вирхили и защитник Антонио Раильо. Лувумбу забил на 21-й минуте, Вирхили удвоил преимущество на 40-й, а Раильо установил окончательный счет в начале второго тайма.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм, пропустив два мяча.