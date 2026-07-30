«Челси» купил защитника за 52 миллиона

«Челси» объявил о подписании контракта с французским защитником Максансом Лакруа, который ранее выступал за «Кристал Пэлас». Сумма сделки составила 52 миллиона фунтов стерлингов.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2032 года. Лакруа присоединится к новым партнерам перед началом сезона-2026/27.

«Я очень рад стать частью этого прекрасного клуба. Все знают легенду «Челси», его победные традиции, и быть причастным к этому – предмет гордости для меня», – сказал Лакруа.

«Когда я поговорил с главным тренером, то увидел, что у нас одинаковое видение и общее стремление к развитию клуба. Мы хотим побеждать. Если посмотреть на уровень игроков здесь, на все, что окружает клуб, – этого можно достичь. Наша цель – завоевывать трофеи, и мне не терпится внести свой вклад», – добавил защитник.