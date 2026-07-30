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«Челси» купил защитника за 52 миллиона

30 июля, 13:34
1

«Челси» объявил о подписании контракта с французским защитником Максансом Лакруа, который ранее выступал за «Кристал Пэлас». Сумма сделки составила 52 миллиона фунтов стерлингов.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2032 года. Лакруа присоединится к новым партнерам перед началом сезона-2026/27.

«Я очень рад стать частью этого прекрасного клуба. Все знают легенду «Челси», его победные традиции, и быть причастным к этому – предмет гордости для меня», – сказал Лакруа.

«Когда я поговорил с главным тренером, то увидел, что у нас одинаковое видение и общее стремление к развитию клуба. Мы хотим побеждать. Если посмотреть на уровень игроков здесь, на все, что окружает клуб, – этого можно достичь. Наша цель – завоевывать трофеи, и мне не терпится внести свой вклад», – добавил защитник.

  • Лакруа провел два сезона в «Кристал Пэлас», сыграв 98 матчей, и выиграл с клубом Лигу конференций, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
  • Воспитанник академии «Сошо» также выступал за «Вольфсбург» (130 матчей за четыре года), прежде чем перебраться в АПЛ.
  • В марте 2026 года Лакруа дебютировал за сборную Франции и вошел в заявку на чемпионат мира, где провел три матча, а французы заняли четвертое место.

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Источник: официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Кристал Пэлас Челси Лакруа Максанс
Комментарии (1)
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lek!
1785408439
Легче сказать кого Челси не покупал ))
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