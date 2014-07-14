Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Кристал Пэлас
€ 581 млн
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Селхарст Парк
Сайт:
http://www.cpfc.co.uk/
Тренер:
Пьер Саж
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
12 сентября
3
«Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Кристал Пэлас» – «Ипсвич»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Фулхэм» – «Кристал Пэлас»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Фото
«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
Трансляция
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
27 августа
Фото
«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото
«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
«Челси» договорился о трансфере защитника за 52 миллиона
24 июля
3
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
14 июля
14
Фото
«Кристал Пэлас» подписал экс-защитника «Барселоны»
9 июля
«Челси» рассматривает шесть полузащитников на замену Энцо Фернандесу
26 июня
«Челси» купит защитника сборной Франции за 55 миллионов
26 июня
Защитник сборной США стал автором уникального достижения
13 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Ираола отказал «Милану» ради клуба АПЛ
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+