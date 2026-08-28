Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль

28 августа, 23:57

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:1 в гостевом матче 2-го тура АПЛ сезона-2026/27.

Встреча прошла на стадионе «Селхарст Парк» в Лондоне, главным арбитром выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.

На 17-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счет. На 54-й минуте полузащитник гостей Райан Шерки укрепил преимущество. Через две минуты вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма отправил мяч в собственные ворота. Еще через три минуты Шерки оформил дубль. На 84-й минуте Холанд сделал дубль.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 5 сентября на выезде встретится с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» в тот же день примет «Ковентри Сити».

Англия. Премьер-лига. 2 тур
Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 17; 0:2 - Р. Шерки, 54; 1:2 - Д. Доннарумма, 56 (в свои ворота); 1:3 - Р. Шерки, 59; 1:4 - Э. Холанд, 84.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Йереми Пино
0%
Дин Хендерсон
0%
Джейди Канвот
0%
Крис Ричардс
0%
Такехиро Томиясу
0%
Адам Уортон
0%
Даичи Камада
0%
Тайрик Митчелл
0%
Йорген-Странд Ларсен
0%
Анан Халаили
0%
Эдвард Нкетиа
0%
Эванн Гессан
0%
Дуайт Макнил
0%
Завьер Гозо
0%
Аксель Дисаси
0%
Оскар Мингеса
0%
Показать всех игроков
Райан Шерки
0%
Джанлуиджи Доннарумма
0%
Абдукодир Хусанов
0%
Рубен Диаш
0%
Марк Гехи
0%
Йошко Гвардиол
0%
Нико О'Райли
0%
Эллиот Андерсон
0%
Фил Фоден
0%
Антуан Семеньо
0%
Эрлинг Холанд
0%
Матео Ковачич
0%
Айюб Буадди
0%
Витор Рейс
0%
Kaden Braithwaite
0%
Райан МакАйду
0%
Показать всех игроков
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Роналду, Месси, Ямаль и Мбаппе вошли в шорт-лист символической сборной года
Рейтинг Goal топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2027 1
Букмекеры определили фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2027 году 1
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Манчестер Сити Кристал Пэлас Холанд Эрлинг
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
15
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
Все новости
Все новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
7
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
10
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 16:24
1
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
Вчера, 09:28
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
Вчера, 00:56
2
Агент Батракова прокомментировал подступающий трансфер в АПЛ
4 ноября
1
Канчельскис дал совет Батракову, переходить ли в тонущий «Манчестер Юнайтед»
4 ноября
3
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
4 ноября
3
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
ВидеоКазанский назвал команду, которая вызывает у него «кровь из глаз»
3 ноября
1
Губерниев допустил, что Галактионов после «Локо» возглавит «Манчестер Юнайтед»
3 ноября
1
Влиятельные представители «МЮ» хотят видеть в клубе бывшего тренера «Спартака»
3 ноября
2
Фото«Спартак» поздравил Эмери с 55-летием
3 ноября
2
Агент Батракова высказался об интересе «Ливерпуля» к россиянину
2 ноября
Роналду занял второе место в премии «Худший игрок сезона»
2 ноября
АПЛ. «Арсенал» впервые за 14 лет победил «Ливерпуль» на «Энфилде»
1 ноября
2
ВидеоФанатка «МЮ» будет ежедневно публиковать фото груди, пока не уволят Кэррика
1 ноября
20
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд (0:1)
31 октября
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
Акинфеев назвал клоуном более титулованного коллегу
31 октября
18
«Галатасарай» сделал выбор между Кисляком и Бруну из «Манчестер Юнайтед»
31 октября
5
Известен клуб, где может оказаться Бруну Фернандеш после ухода из «МЮ»
31 октября
1
Российский футболист тренируется с основой «Манчестер Юнайтед»
30 октября
3
Кэррик высказался о гарантиях от руководства «Манчестер Юнайтед»
30 октября
1
Слуцкий назвал бывших российских футболистов, которые могли бы заиграть в АПЛ
29 октября
Тренер «МЮ» Кэррик объявил решение по Бруну Фернандешу после его скандального интервью
29 октября
Реакция Роналду на присуждение ему «Золотого мяча» всех времен
29 октября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+