АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:1 в гостевом матче 2-го тура АПЛ сезона-2026/27.
Встреча прошла на стадионе «Селхарст Парк» в Лондоне, главным арбитром выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.
На 17-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счет. На 54-й минуте полузащитник гостей Райан Шерки укрепил преимущество. Через две минуты вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма отправил мяч в собственные ворота. Еще через три минуты Шерки оформил дубль. На 84-й минуте Холанд сделал дубль.
В следующем туре «Кристал Пэлас» 5 сентября на выезде встретится с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» в тот же день примет «Ковентри Сити».
Англия. Премьер-лига. 2 тур
Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 17; 0:2 - Р. Шерки, 54; 1:2 - Д. Доннарумма, 56 (в свои ворота); 1:3 - Р. Шерки, 59; 1:4 - Э. Холанд, 84.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Йереми Пино
0%
Дин Хендерсон
0%
Джейди Канвот
0%
Крис Ричардс
0%
Такехиро Томиясу
0%
Адам Уортон
0%
Даичи Камада
0%
Тайрик Митчелл
0%
Йорген-Странд Ларсен
0%
Анан Халаили
0%
Эдвард Нкетиа
0%
Эванн Гессан
0%
Дуайт Макнил
0%
Завьер Гозо
0%
Аксель Дисаси
0%
Оскар Мингеса
0%
Показать всех игроков
Райан Шерки
0%
Джанлуиджи Доннарумма
0%
Абдукодир Хусанов
0%
Рубен Диаш
0%
Марк Гехи
0%
Йошко Гвардиол
0%
Нико О'Райли
0%
Эллиот Андерсон
0%
Фил Фоден
0%
Антуан Семеньо
0%
Эрлинг Холанд
0%
Матео Ковачич
0%
Айюб Буадди
0%
Витор Рейс
0%
Kaden Braithwaite
0%
Райан МакАйду
0%
Показать всех игроков
Источник: «Бомбардир»