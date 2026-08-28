АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль

«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 4:1 в гостевом матче 2-го тура АПЛ сезона-2026/27.

Встреча прошла на стадионе «Селхарст Парк» в Лондоне, главным арбитром выступил Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.

На 17-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счет. На 54-й минуте полузащитник гостей Райан Шерки укрепил преимущество. Через две минуты вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма отправил мяч в собственные ворота. Еще через три минуты Шерки оформил дубль. На 84-й минуте Холанд сделал дубль.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 5 сентября на выезде встретится с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» в тот же день примет «Ковентри Сити».