Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|26 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|Кристал Пэлас
|27 тур
|11 марта, суббота
|20:30
|Кристал Пэлас
|Манчестер Сити
|8 тур
|15 марта, среда
|22:30
|Брайтон
|Кристал Пэлас
|28 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|Кристал Пэлас
|29 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|Лестер
|30 тур
|8 апреля, суббота
|19:30
|Лидс
|Кристал Пэлас
|31 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|Кристал Пэлас
|32 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|Эвертон
|33 тур
|25 апреля, вторник
|21:30
|Вулверхэмптон
|Кристал Пэлас
|34 тур
|29 апреля, суббота
|14:30
|Кристал Пэлас
|Вест Хэм
|35 тур
|6 мая, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|Кристал Пэлас
|36 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|Борнмут
|37 тур
|20 мая, суббота
|17:00
|Фулхэм
|Кристал Пэлас
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Кристал Пэлас
|Ноттингем Форест