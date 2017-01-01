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Команды
Кристал Пэлас
Результаты
€ 581 млн
Кристал Пэлас - результаты матчей
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Селхарст Парк
Сайт:
http://www.cpfc.co.uk/
Тренер:
Пьер Саж
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Чемпионат Англии. Чемпион-Лига. 2009/2010
12.09 | 17:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Ипсвич Таун
05.09 | 17:00
Фулхэм
2 : 3
Кристал Пэлас
28.08 | 22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Манчестер Сити
22.08 | 17:00
Эвертон
2 : 0
Кристал Пэлас
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