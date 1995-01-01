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9 февраля
18:18
Клопп оценил идею ввести синюю карточку в футболе
6
14:20
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
6
8 февраля
09:10
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
7 февраля
16:32
Клопп может отказаться от годичного перерыва только ради одного клуба
15
13:45
Салах летом может стать самым дорогим футболистом в истории
3
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Все новости
9 февраля
18:18
Клопп оценил идею ввести синюю карточку в футболе
6
18:16
«Ноттингем Форест» – «Ньюкасл»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля
18:07
«Тоттенхэм» – «Брайтон»: прогноз на матч 24 тура Премьер-лиги, 10 февраля
18:01
«Ливерпуль» – «Бернли»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля
17:54
«Фулхэм» – «Борнмут»: прогноз на матч 24 тура АПЛ, 10 февраля
17:50
«Манчестер Сити» – «Эвертон»: прогноз на матч 24 тура АЛП, 10 февраля
14:20
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
6
13:02
Хавбек «Ливерпуля» получил травму в своем первом матче за девять месяцев
8 февраля
09:10
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
7 февраля
17:37
Де Брюйне назвал претендентов на чемпионство в АПЛ
16:32
Клопп может отказаться от годичного перерыва только ради одного клуба
15
16:16
Жена Тиаго Силвы извинилась за свой пост про «Челси»
13:45
Салах летом может стать самым дорогим футболистом в истории
3
11:16
Почеттино призвал болельщиков «Челси» потерпеть
6 февраля
23:49
Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров»
2
23:23
Форвард «МЮ» Хойлунд назвал своего кумира
22:32
Самый дорогой игрок в истории «Челси» задумался об уходе из клуба
2
20:36
Раскрыты три трансферные цели «Манчестер Юнайтед» на лето
19:48
Джокович отреагировал на слова Холанда про себя
19:30
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
18:18
Холанд назвал любимого теннисиста
2
17:35
Почеттино прокомментировал резонансные слова жены Тиаго Силвы
1
16:57
«Аль-Наср» готов платить 50 миллионов в год экс-одноклубнику Роналду
2
15:52
Футболист «Оренбурга» рассказал, почему отклонил предложение «Манчестер Сити»
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09:33
В АПЛ установлен новый рекорд результативности
1
09:21
Гвардиола прокомментировал победную серию «Манчестер Сити» из 9 матчей
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00:57
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (3:1) благодаря хет-трику Фодена и поднялся на 2-е место
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Обзор матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
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