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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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АПЛ 2026/2027 - история турнира

Турнир
Англия. Премьер-лига 2025/2026 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2024/2025 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2023/2024 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2022/2023 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2021/2022 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2020/2021 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2019/2020 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2018/2019 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2017/2018 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2008/2009 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008 2007/2008
1 Место
2 Место
3 Место
4 Место
Арсенал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Ливерпуль
Арсенал
Манчестер Сити
Челси
Манчестер Сити
Арсенал
Ливерпуль
Астон Вилла
Манчестер Сити
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Челси
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Челси
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ливерпуль
Лестер
Арсенал
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Челси
Манчестер Сити
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Челси
Арсенал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Челси
Манчестер Сити
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Челси
Арсенал
Ливерпуль
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