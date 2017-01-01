АПЛ 2026/2027 - история турнира

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4 Место
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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Ливерпуль
Арсенал
Манчестер Сити
Челси
Манчестер Сити
Арсенал
Ливерпуль
Астон Вилла
Манчестер Сити
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Челси
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Челси
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ливерпуль
Лестер
Арсенал
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Челси
Манчестер Сити
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Челси
Арсенал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Челси
Манчестер Сити
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Челси
Арсенал
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