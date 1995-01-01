Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 23 тур
|5 февраля, понедельник
|23:00
|Брентфорд
|1:3
|Манчестер Сити
|4 февраля, воскресенье
|19:30
|Арсенал
|3:1
|Ливерпуль
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Борнмут
|1:1
|Ноттингем Форест
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Челси
|2:4
|Вулверхэмптон
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Вест Хэм
|3 февраля, суббота
|20:30
|Шеффилд Юнайтед
|0:5
|Астон Вилла
|3 февраля, суббота
|18:00
|Брайтон
|4:1
|Кристал Пэлас
|3 февраля, суббота
|18:00
|Бернли
|2:2
|Фулхэм
|3 февраля, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|4:4
|Лутон Таун
|3 февраля, суббота
|15:30
|Эвертон
|2:2
|Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 22 тур
|1 февраля, четверг
|23:15
|Вулверхэмптон
|3:4
|Манчестер Юнайтед
|1 февраля, четверг
|22:30
|Вест Хэм
|1:1
|Борнмут
|31 января, среда
|23:15
|Ливерпуль
|4:1
|Челси
|31 января, среда
|22:30
|Тоттенхэм
|3:2
|Брентфорд
|31 января, среда
|22:30
|Манчестер Сити
|3:1
|Бернли
|30 января, вторник
|23:15
|Астон Вилла
|1:3
|Ньюкасл
|30 января, вторник
|23:00
|Кристал Пэлас
|3:2
|Шеффилд Юнайтед
|30 января, вторник
|22:45
|Фулхэм
|0:0
|Эвертон
|30 января, вторник
|22:45
|Лутон Таун
|4:0
|Брайтон
|30 января, вторник
|22:30
|Ноттингем Форест
|1:2
|Арсенал
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 21 тур
|22 января, понедельник
|22:45
|Брайтон
|0:0
|Вулверхэмптон
|21 января, воскресенье
|19:30
|Борнмут
|0:4
|Ливерпуль
|21 января, воскресенье
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:2
|Вест Хэм
|20 января, суббота
|20:30
|Брентфорд
|3:2
|Ноттингем Форест
|20 января, суббота
|15:30
|Арсенал
|5:0
|Кристал Пэлас
|14 января, воскресенье
|19:30
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Тоттенхэм
|14 января, воскресенье
|17:00
|Эвертон
|0:0
|Астон Вилла
|13 января, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|2:3
|Манчестер Сити
|13 января, суббота
|15:30
|Челси
|1:0
|Фулхэм
|12 января, пятница
|22:45
|Бернли
|1:1
|Лутон Таун
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 20 тур
|2 января, вторник
|22:30
|Вест Хэм
|0:0
|Брайтон
|1 января, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|4:2
|Ньюкасл
|31 декабря, воскресенье
|17:00
|Фулхэм
|2:1
|Арсенал
|31 декабря, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|3:1
|Борнмут
|30 декабря, суббота
|20:30
|Ноттингем Форест
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|30 декабря, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|3:2
|Бернли
|30 декабря, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|3:1
|Брентфорд
|30 декабря, суббота
|18:00
|Манчестер Сити
|2:0
|Шеффилд Юнайтед
|30 декабря, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|3:0
|Эвертон
|30 декабря, суббота
|15:30
|Лутон Таун
|2:3
|Челси
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 19 тур
|28 декабря, четверг
|23:15
|Арсенал
|0:2
|Вест Хэм
|28 декабря, четверг
|22:30
|Брайтон
|4:2
|Тоттенхэм
|27 декабря, среда
|23:15
|Эвертон
|1:3
|Манчестер Сити
|27 декабря, среда
|22:30
|Брентфорд
|1:4
|Вулверхэмптон
|27 декабря, среда
|22:30
|Челси
|2:1
|Кристал Пэлас
|26 декабря, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Астон Вилла
|26 декабря, вторник
|20:30
|Бернли
|0:2
|Ливерпуль
|26 декабря, вторник
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:3
|Лутон Таун
|26 декабря, вторник
|18:00
|Борнмут
|3:0
|Фулхэм
|26 декабря, вторник
|15:30
|Ньюкасл
|1:3
|Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
|24 декабря, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Челси
|23 декабря, суббота
|20:30
|Ливерпуль
|1:1
|Арсенал
|23 декабря, суббота
|18:00
|Фулхэм
|0:2
|Бернли
|23 декабря, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|1:0
|Ньюкасл
|23 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Борнмут
|23 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Эвертон
|23 декабря, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|22 декабря, пятница
|23:00
|Астон Вилла
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|21 декабря, четверг
|23:00
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
|17 декабря, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Арсенал
|2:0
|Брайтон
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Брентфорд
|1:2
|Астон Вилла
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|3:0
|Вулверхэмптон
|16 декабря, суббота
|20:30
|Бернли
|0:2
|Эвертон
|16 декабря, суббота
|18:00
|Челси
|2:0
|Шеффилд Юнайтед
|16 декабря, суббота
|18:00
|Манчестер Сити
|2:2
|Кристал Пэлас
|16 декабря, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|3:0
|Фулхэм
|15 декабря, пятница
|23:00
|Ноттингем Форест
|0:2
|Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
|10 декабря, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|4:1
|Ньюкасл
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|Эвертон
|2:0
|Челси
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|Фулхэм
|5:0
|Вест Хэм
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|Лутон Таун
|1:2
|Манчестер Сити
|9 декабря, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|1:0
|Арсенал
|9 декабря, суббота
|18:00
|Брайтон
|1:1
|Бернли
|9 декабря, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|0:3
|Борнмут
|9 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Брентфорд
|9 декабря, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:1
|Ноттингем Форест
|9 декабря, суббота
|15:30
|Кристал Пэлас
|1:2
|Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
|7 декабря, четверг
|23:15
|Тоттенхэм
|1:2
|Вест Хэм
|7 декабря, четверг
|22:30
|Эвертон
|3:0
|Ньюкасл
|6 декабря, среда
|23:15
|Астон Вилла
|1:0
|Манчестер Сити
|6 декабря, среда
|23:15
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Челси
|6 декабря, среда
|22:30
|Брайтон
|2:1
|Брентфорд
|6 декабря, среда
|22:30
|Фулхэм
|5:0
|Ноттингем Форест
|6 декабря, среда
|22:30
|Шеффилд Юнайтед
|0:2
|Ливерпуль
|6 декабря, среда
|22:30
|Кристал Пэлас
|0:2
|Борнмут
|5 декабря, вторник
|23:15
|Лутон Таун
|3:4
|Арсенал
|5 декабря, вторник
|22:30
|Вулверхэмптон
|1:0
|Бернли
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
|3 декабря, воскресенье
|19:30
|Манчестер Сити
|3:3
|Тоттенхэм
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Борнмут
|2:2
|Астон Вилла
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Челси
|3:2
|Брайтон
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Ливерпуль
|4:3
|Фулхэм
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|1:1
|Кристал Пэлас
|2 декабря, суббота
|23:00
|Ньюкасл
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|2 декабря, суббота
|20:30
|Ноттингем Форест
|0:1
|Эвертон
|2 декабря, суббота
|18:00
|Арсенал
|2:1
|Вулверхэмптон
|2 декабря, суббота
|18:00
|Брентфорд
|3:1
|Лутон Таун
|2 декабря, суббота
|18:00
|Бернли
|5:0
|Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
|27 ноября, понедельник
|23:00
|Фулхэм
|3:2
|Вулверхэмптон
|26 ноября, воскресенье
|19:30
|Эвертон
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|1:2
|Астон Вилла
|25 ноября, суббота
|20:30
|Брентфорд
|0:1
|Арсенал
|25 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|1:2
|Вест Хэм
|25 ноября, суббота
|18:00
|Лутон Таун
|2:1
|Кристал Пэлас
|25 ноября, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|4:1
|Челси
|25 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:3
|Брайтон
|25 ноября, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Борнмут
|25 ноября, суббота
|15:30
|Манчестер Сити
|1:1
|Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
|12 ноября, воскресенье
|19:30
|Челси
|4:4
|Манчестер Сити
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|3:1
|Фулхэм
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Брайтон
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Ливерпуль
|3:0
|Брентфорд
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Вест Хэм
|3:2
|Ноттингем Форест
|11 ноября, суббота
|20:30
|Борнмут
|2:0
|Ньюкасл
|11 ноября, суббота
|18:00
|Арсенал
|3:1
|Бернли
|11 ноября, суббота
|18:00
|Кристал Пэлас
|2:3
|Эвертон
|11 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Лутон Таун
|11 ноября, суббота
|15:30
|Вулверхэмптон
|2:1
|Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
|6 ноября, понедельник
|23:00
|Тоттенхэм
|1:4
|Челси
|5 ноября, воскресенье
|19:30
|Лутон Таун
|1:1
|Ливерпуль
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:0
|Астон Вилла
|4 ноября, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:0
|Арсенал
|4 ноября, суббота
|18:00
|Брентфорд
|3:2
|Вест Хэм
|4 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|0:2
|Кристал Пэлас
|4 ноября, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:1
|Брайтон
|4 ноября, суббота
|18:00
|Манчестер Сити
|6:1
|Борнмут
|4 ноября, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|2:1
|Вулверхэмптон
|4 ноября, суббота
|15:30
|Фулхэм
|0:1
|Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
|29 октября, воскресенье
|18:30
|Манчестер Юнайтед
|0:3
|Манчестер Сити
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Астон Вилла
|3:1
|Лутон Таун
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Брайтон
|1:1
|Фулхэм
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Ливерпуль
|3:0
|Ноттингем Форест
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|0:1
|Эвертон
|28 октября, суббота
|19:30
|Вулверхэмптон
|2:2
|Ньюкасл
|28 октября, суббота
|17:00
|Борнмут
|2:1
|Бернли
|28 октября, суббота
|17:00
|Арсенал
|5:0
|Шеффилд Юнайтед
|28 октября, суббота
|14:30
|Челси
|0:2
|Брентфорд
|27 октября, пятница
|22:00
|Кристал Пэлас
|1:2
|Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
|23 октября, понедельник
|22:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Фулхэм
|22 октября, воскресенье
|18:30
|Астон Вилла
|4:1
|Вест Хэм
|21 октября, суббота
|22:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|21 октября, суббота
|19:30
|Челси
|2:2
|Арсенал
|21 октября, суббота
|17:00
|Борнмут
|1:2
|Вулверхэмптон
|21 октября, суббота
|17:00
|Брентфорд
|3:0
|Бернли
|21 октября, суббота
|17:00
|Манчестер Сити
|2:1
|Брайтон
|21 октября, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|4:0
|Кристал Пэлас
|21 октября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|2:2
|Лутон Таун
|21 октября, суббота
|14:30
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
|8 октября, воскресенье
|18:30
|Арсенал
|1:0
|Манчестер Сити
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Брайтон
|2:2
|Ливерпуль
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Вест Хэм
|2:2
|Ньюкасл
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|1:1
|Астон Вилла
|7 октября, суббота
|19:30
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ноттингем Форест
|7 октября, суббота
|17:00
|Бернли
|1:4
|Челси
|7 октября, суббота
|17:00
|Эвертон
|3:0
|Борнмут
|7 октября, суббота
|17:00
|Фулхэм
|3:1
|Шеффилд Юнайтед
|7 октября, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Брентфорд
|7 октября, суббота
|14:30
|Лутон Таун
|0:1
|Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
|3 октября, вторник
|21:30
|Лутон Таун
|1:2
|Бернли
|21 августа, понедельник
|22:00
|Кристал Пэлас
|0:1
|Арсенал
|20 августа, воскресенье
|18:30
|Вест Хэм
|3:1
|Челси
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Астон Вилла
|4:0
|Эвертон
|19 августа, суббота
|22:00
|Манчестер Сити
|1:0
|Ньюкасл
|19 августа, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|19 августа, суббота
|17:00
|Фулхэм
|0:3
|Брентфорд
|19 августа, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|3:1
|Борнмут
|19 августа, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:4
|Брайтон
|18 августа, пятница
|21:45
|Ноттингем Форест
|2:1
|Шеффилд Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
|2 октября, понедельник
|22:00
|Фулхэм
|0:2
|Челси
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Брентфорд
|30 сентября, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Ливерпуль
|30 сентября, суббота
|17:00
|Борнмут
|0:4
|Арсенал
|30 сентября, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:2
|Лутон Таун
|30 сентября, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|0:1
|Кристал Пэлас
|30 сентября, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|2:0
|Бернли
|30 сентября, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|2:0
|Шеффилд Юнайтед
|30 сентября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Манчестер Сити
|30 сентября, суббота
|14:30
|Астон Вилла
|6:1
|Брайтон
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
|24 сентября, воскресенье
|18:30
|Шеффилд Юнайтед
|0:8
|Ньюкасл
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Арсенал
|2:2
|Тоттенхэм
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Брайтон
|3:1
|Борнмут
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Челси
|0:1
|Астон Вилла
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Ливерпуль
|3:1
|Вест Хэм
|23 сентября, суббота
|22:00
|Бернли
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|23 сентября, суббота
|19:30
|Брентфорд
|1:3
|Эвертон
|23 сентября, суббота
|17:00
|Кристал Пэлас
|0:0
|Фулхэм
|23 сентября, суббота
|17:00
|Лутон Таун
|1:1
|Вулверхэмптон
|23 сентября, суббота
|17:00
|Манчестер Сити
|2:0
|Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
|18 сентября, понедельник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бернли
|17 сентября, воскресенье
|18:30
|Эвертон
|0:1
|Арсенал
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Борнмут
|0:0
|Челси
|16 сентября, суббота
|19:30
|Ньюкасл
|1:0
|Брентфорд
|16 сентября, суббота
|17:00
|Астон Вилла
|3:1
|Кристал Пэлас
|16 сентября, суббота
|17:00
|Фулхэм
|1:0
|Лутон Таун
|16 сентября, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|1:3
|Брайтон
|16 сентября, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Шеффилд Юнайтед
|16 сентября, суббота
|17:00
|Вест Хэм
|1:3
|Манчестер Сити
|16 сентября, суббота
|14:30
|Вулверхэмптон
|1:3
|Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
|3 сентября, воскресенье
|18:30
|Арсенал
|3:1
|Манчестер Юнайтед
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Кристал Пэлас
|3:2
|Вулверхэмптон
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Ливерпуль
|3:0
|Астон Вилла
|2 сентября, суббота
|19:30
|Брайтон
|3:1
|Ньюкасл
|2 сентября, суббота
|17:00
|Брентфорд
|2:2
|Борнмут
|2 сентября, суббота
|17:00
|Бернли
|2:5
|Тоттенхэм
|2 сентября, суббота
|17:00
|Челси
|0:1
|Ноттингем Форест
|2 сентября, суббота
|17:00
|Манчестер Сити
|5:1
|Фулхэм
|2 сентября, суббота
|14:30
|Шеффилд Юнайтед
|2:2
|Эвертон
|1 сентября, пятница
|22:00
|Лутон Таун
|1:2
|Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
|27 августа, воскресенье
|18:30
|Ньюкасл
|1:2
|Ливерпуль
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Бернли
|1:3
|Астон Вилла
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:2
|Манчестер Сити
|26 августа, суббота
|19:30
|Брайтон
|1:3
|Вест Хэм
|26 августа, суббота
|17:00
|Арсенал
|2:2
|Фулхэм
|26 августа, суббота
|17:00
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|26 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|0:1
|Вулверхэмптон
|26 августа, суббота
|17:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Ноттингем Форест
|26 августа, суббота
|14:30
|Борнмут
|0:2
|Тоттенхэм
|25 августа, пятница
|22:00
|Челси
|3:0
|Лутон Таун
Англия. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
|14 августа, понедельник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Вулверхэмптон
|13 августа, воскресенье
|18:30
|Челси
|1:1
|Ливерпуль
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Брентфорд
|2:2
|Тоттенхэм
|12 августа, суббота
|19:30
|Ньюкасл
|5:1
|Астон Вилла
|12 августа, суббота
|17:00
|Борнмут
|1:1
|Вест Хэм
|12 августа, суббота
|17:00
|Брайтон
|4:1
|Лутон Таун
|12 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|0:1
|Фулхэм
|12 августа, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|0:1
|Кристал Пэлас
|12 августа, суббота
|14:30
|Арсенал
|2:1
|Ноттингем Форест
|11 августа, пятница
|22:00
|Бернли
|0:3
|Манчестер Сити
Нет завершенных матчей