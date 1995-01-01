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    Англия. Премьер-лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 23 тур
    5 февраля, понедельник 23:00 Брентфорд 1:3 Манчестер Сити
    4 февраля, воскресенье 19:30 Арсенал 3:1 Ливерпуль
    4 февраля, воскресенье 17:00 Борнмут 1:1 Ноттингем Форест
    4 февраля, воскресенье 17:00 Челси 2:4 Вулверхэмптон
    4 февраля, воскресенье 17:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм
    3 февраля, суббота 20:30 Шеффилд Юнайтед 0:5 Астон Вилла
    3 февраля, суббота 18:00 Брайтон 4:1 Кристал Пэлас
    3 февраля, суббота 18:00 Бернли 2:2 Фулхэм
    3 февраля, суббота 18:00 Ньюкасл 4:4 Лутон Таун
    3 февраля, суббота 15:30 Эвертон 2:2 Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 22 тур
    1 февраля, четверг 23:15 Вулверхэмптон 3:4 Манчестер Юнайтед
    1 февраля, четверг 22:30 Вест Хэм 1:1 Борнмут
    31 января, среда 23:15 Ливерпуль 4:1 Челси
    31 января, среда 22:30 Тоттенхэм 3:2 Брентфорд
    31 января, среда 22:30 Манчестер Сити 3:1 Бернли
    30 января, вторник 23:15 Астон Вилла 1:3 Ньюкасл
    30 января, вторник 23:00 Кристал Пэлас 3:2 Шеффилд Юнайтед
    30 января, вторник 22:45 Фулхэм 0:0 Эвертон
    30 января, вторник 22:45 Лутон Таун 4:0 Брайтон
    30 января, вторник 22:30 Ноттингем Форест 1:2 Арсенал
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 21 тур
    22 января, понедельник 22:45 Брайтон 0:0 Вулверхэмптон
    21 января, воскресенье 19:30 Борнмут 0:4 Ливерпуль
    21 января, воскресенье 17:00 Шеффилд Юнайтед 2:2 Вест Хэм
    20 января, суббота 20:30 Брентфорд 3:2 Ноттингем Форест
    20 января, суббота 15:30 Арсенал 5:0 Кристал Пэлас
    14 января, воскресенье 19:30 Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм
    14 января, воскресенье 17:00 Эвертон 0:0 Астон Вилла
    13 января, суббота 20:30 Ньюкасл 2:3 Манчестер Сити
    13 января, суббота 15:30 Челси 1:0 Фулхэм
    12 января, пятница 22:45 Бернли 1:1 Лутон Таун
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 20 тур
    2 января, вторник 22:30 Вест Хэм 0:0 Брайтон
    1 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 4:2 Ньюкасл
    31 декабря, воскресенье 17:00 Фулхэм 2:1 Арсенал
    31 декабря, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 3:1 Борнмут
    30 декабря, суббота 20:30 Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Юнайтед
    30 декабря, суббота 18:00 Астон Вилла 3:2 Бернли
    30 декабря, суббота 18:00 Кристал Пэлас 3:1 Брентфорд
    30 декабря, суббота 18:00 Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед
    30 декабря, суббота 18:00 Вулверхэмптон 3:0 Эвертон
    30 декабря, суббота 15:30 Лутон Таун 2:3 Челси
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 19 тур
    28 декабря, четверг 23:15 Арсенал 0:2 Вест Хэм
    28 декабря, четверг 22:30 Брайтон 4:2 Тоттенхэм
    27 декабря, среда 23:15 Эвертон 1:3 Манчестер Сити
    27 декабря, среда 22:30 Брентфорд 1:4 Вулверхэмптон
    27 декабря, среда 22:30 Челси 2:1 Кристал Пэлас
    26 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла
    26 декабря, вторник 20:30 Бернли 0:2 Ливерпуль
    26 декабря, вторник 18:00 Шеффилд Юнайтед 2:3 Лутон Таун
    26 декабря, вторник 18:00 Борнмут 3:0 Фулхэм
    26 декабря, вторник 15:30 Ньюкасл 1:3 Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
    24 декабря, воскресенье 16:00 Вулверхэмптон 2:1 Челси
    23 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 1:1 Арсенал
    23 декабря, суббота 18:00 Фулхэм 0:2 Бернли
    23 декабря, суббота 18:00 Лутон Таун 1:0 Ньюкасл
    23 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:3 Борнмут
    23 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Эвертон
    23 декабря, суббота 15:30 Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед
    22 декабря, пятница 23:00 Астон Вилла 1:1 Шеффилд Юнайтед
    21 декабря, четверг 23:00 Кристал Пэлас 1:1 Брайтон
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
    17 декабря, воскресенье 19:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
    17 декабря, воскресенье 17:00 Арсенал 2:0 Брайтон
    17 декабря, воскресенье 17:00 Брентфорд 1:2 Астон Вилла
    17 декабря, воскресенье 17:00 Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон
    16 декабря, суббота 20:30 Бернли 0:2 Эвертон
    16 декабря, суббота 18:00 Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед
    16 декабря, суббота 18:00 Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас
    16 декабря, суббота 18:00 Ньюкасл 3:0 Фулхэм
    15 декабря, пятница 23:00 Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
    10 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 4:1 Ньюкасл
    10 декабря, воскресенье 17:00 Эвертон 2:0 Челси
    10 декабря, воскресенье 17:00 Фулхэм 5:0 Вест Хэм
    10 декабря, воскресенье 17:00 Лутон Таун 1:2 Манчестер Сити
    9 декабря, суббота 20:30 Астон Вилла 1:0 Арсенал
    9 декабря, суббота 18:00 Брайтон 1:1 Бернли
    9 декабря, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут
    9 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Брентфорд
    9 декабря, суббота 18:00 Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест
    9 декабря, суббота 15:30 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
    7 декабря, четверг 23:15 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм
    7 декабря, четверг 22:30 Эвертон 3:0 Ньюкасл
    6 декабря, среда 23:15 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити
    6 декабря, среда 23:15 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси
    6 декабря, среда 22:30 Брайтон 2:1 Брентфорд
    6 декабря, среда 22:30 Фулхэм 5:0 Ноттингем Форест
    6 декабря, среда 22:30 Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль
    6 декабря, среда 22:30 Кристал Пэлас 0:2 Борнмут
    5 декабря, вторник 23:15 Лутон Таун 3:4 Арсенал
    5 декабря, вторник 22:30 Вулверхэмптон 1:0 Бернли
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
    3 декабря, воскресенье 19:30 Манчестер Сити 3:3 Тоттенхэм
    3 декабря, воскресенье 17:00 Борнмут 2:2 Астон Вилла
    3 декабря, воскресенье 17:00 Челси 3:2 Брайтон
    3 декабря, воскресенье 17:00 Ливерпуль 4:3 Фулхэм
    3 декабря, воскресенье 17:00 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
    2 декабря, суббота 23:00 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед
    2 декабря, суббота 20:30 Ноттингем Форест 0:1 Эвертон
    2 декабря, суббота 18:00 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон
    2 декабря, суббота 18:00 Брентфорд 3:1 Лутон Таун
    2 декабря, суббота 18:00 Бернли 5:0 Шеффилд Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
    27 ноября, понедельник 23:00 Фулхэм 3:2 Вулверхэмптон
    26 ноября, воскресенье 19:30 Эвертон 0:3 Манчестер Юнайтед
    26 ноября, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
    25 ноября, суббота 20:30 Брентфорд 0:1 Арсенал
    25 ноября, суббота 18:00 Бернли 1:2 Вест Хэм
    25 ноября, суббота 18:00 Лутон Таун 2:1 Кристал Пэлас
    25 ноября, суббота 18:00 Ньюкасл 4:1 Челси
    25 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:3 Брайтон
    25 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:3 Борнмут
    25 ноября, суббота 15:30 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
    12 ноября, воскресенье 19:30 Челси 4:4 Манчестер Сити
    12 ноября, воскресенье 17:00 Астон Вилла 3:1 Фулхэм
    12 ноября, воскресенье 17:00 Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед
    12 ноября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 3:0 Брентфорд
    12 ноября, воскресенье 17:00 Вест Хэм 3:2 Ноттингем Форест
    11 ноября, суббота 20:30 Борнмут 2:0 Ньюкасл
    11 ноября, суббота 18:00 Арсенал 3:1 Бернли
    11 ноября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:3 Эвертон
    11 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Лутон Таун
    11 ноября, суббота 15:30 Вулверхэмптон 2:1 Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
    6 ноября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 1:4 Челси
    5 ноября, воскресенье 19:30 Лутон Таун 1:1 Ливерпуль
    5 ноября, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест 2:0 Астон Вилла
    4 ноября, суббота 20:30 Ньюкасл 1:0 Арсенал
    4 ноября, суббота 18:00 Брентфорд 3:2 Вест Хэм
    4 ноября, суббота 18:00 Бернли 0:2 Кристал Пэлас
    4 ноября, суббота 18:00 Эвертон 1:1 Брайтон
    4 ноября, суббота 18:00 Манчестер Сити 6:1 Борнмут
    4 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон
    4 ноября, суббота 15:30 Фулхэм 0:1 Манчестер Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
    29 октября, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити
    29 октября, воскресенье 17:00 Астон Вилла 3:1 Лутон Таун
    29 октября, воскресенье 17:00 Брайтон 1:1 Фулхэм
    29 октября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 3:0 Ноттингем Форест
    29 октября, воскресенье 16:00 Вест Хэм 0:1 Эвертон
    28 октября, суббота 19:30 Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл
    28 октября, суббота 17:00 Борнмут 2:1 Бернли
    28 октября, суббота 17:00 Арсенал 5:0 Шеффилд Юнайтед
    28 октября, суббота 14:30 Челси 0:2 Брентфорд
    27 октября, пятница 22:00 Кристал Пэлас 1:2 Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
    23 октября, понедельник 22:00 Тоттенхэм 2:0 Фулхэм
    22 октября, воскресенье 18:30 Астон Вилла 4:1 Вест Хэм
    21 октября, суббота 22:00 Шеффилд Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед
    21 октября, суббота 19:30 Челси 2:2 Арсенал
    21 октября, суббота 17:00 Борнмут 1:2 Вулверхэмптон
    21 октября, суббота 17:00 Брентфорд 3:0 Бернли
    21 октября, суббота 17:00 Манчестер Сити 2:1 Брайтон
    21 октября, суббота 17:00 Ньюкасл 4:0 Кристал Пэлас
    21 октября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 2:2 Лутон Таун
    21 октября, суббота 14:30 Ливерпуль 2:0 Эвертон
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
    8 октября, воскресенье 18:30 Арсенал 1:0 Манчестер Сити
    8 октября, воскресенье 16:00 Брайтон 2:2 Ливерпуль
    8 октября, воскресенье 16:00 Вест Хэм 2:2 Ньюкасл
    8 октября, воскресенье 16:00 Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла
    7 октября, суббота 19:30 Кристал Пэлас 0:0 Ноттингем Форест
    7 октября, суббота 17:00 Бернли 1:4 Челси
    7 октября, суббота 17:00 Эвертон 3:0 Борнмут
    7 октября, суббота 17:00 Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед
    7 октября, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд
    7 октября, суббота 14:30 Лутон Таун 0:1 Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
    3 октября, вторник 21:30 Лутон Таун 1:2 Бернли
    21 августа, понедельник 22:00 Кристал Пэлас 0:1 Арсенал
    20 августа, воскресенье 18:30 Вест Хэм 3:1 Челси
    20 августа, воскресенье 16:00 Астон Вилла 4:0 Эвертон
    19 августа, суббота 22:00 Манчестер Сити 1:0 Ньюкасл
    19 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед
    19 августа, суббота 17:00 Фулхэм 0:3 Брентфорд
    19 августа, суббота 17:00 Ливерпуль 3:1 Борнмут
    19 августа, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:4 Брайтон
    18 августа, пятница 21:45 Ноттингем Форест 2:1 Шеффилд Юнайтед
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
    2 октября, понедельник 22:00 Фулхэм 0:2 Челси
    1 октября, воскресенье 16:00 Ноттингем Форест 1:1 Брентфорд
    30 сентября, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
    30 сентября, суббота 17:00 Борнмут 0:4 Арсенал
    30 сентября, суббота 17:00 Эвертон 1:2 Лутон Таун
    30 сентября, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
    30 сентября, суббота 17:00 Ньюкасл 2:0 Бернли
    30 сентября, суббота 17:00 Вест Хэм 2:0 Шеффилд Юнайтед
    30 сентября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити
    30 сентября, суббота 14:30 Астон Вилла 6:1 Брайтон
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
    24 сентября, воскресенье 18:30 Шеффилд Юнайтед 0:8 Ньюкасл
    24 сентября, воскресенье 16:00 Арсенал 2:2 Тоттенхэм
    24 сентября, воскресенье 16:00 Брайтон 3:1 Борнмут
    24 сентября, воскресенье 16:00 Челси 0:1 Астон Вилла
    24 сентября, воскресенье 16:00 Ливерпуль 3:1 Вест Хэм
    23 сентября, суббота 22:00 Бернли 0:1 Манчестер Юнайтед
    23 сентября, суббота 19:30 Брентфорд 1:3 Эвертон
    23 сентября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
    23 сентября, суббота 17:00 Лутон Таун 1:1 Вулверхэмптон
    23 сентября, суббота 17:00 Манчестер Сити 2:0 Ноттингем Форест
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
    18 сентября, понедельник 21:45 Ноттингем Форест 1:1 Бернли
    17 сентября, воскресенье 18:30 Эвертон 0:1 Арсенал
    17 сентября, воскресенье 16:00 Борнмут 0:0 Челси
    16 сентября, суббота 19:30 Ньюкасл 1:0 Брентфорд
    16 сентября, суббота 17:00 Астон Вилла 3:1 Кристал Пэлас
    16 сентября, суббота 17:00 Фулхэм 1:0 Лутон Таун
    16 сентября, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 1:3 Брайтон
    16 сентября, суббота 17:00 Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед
    16 сентября, суббота 17:00 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити
    16 сентября, суббота 14:30 Вулверхэмптон 1:3 Ливерпуль
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
    3 сентября, воскресенье 18:30 Арсенал 3:1 Манчестер Юнайтед
    3 сентября, воскресенье 16:00 Кристал Пэлас 3:2 Вулверхэмптон
    3 сентября, воскресенье 16:00 Ливерпуль 3:0 Астон Вилла
    2 сентября, суббота 19:30 Брайтон 3:1 Ньюкасл
    2 сентября, суббота 17:00 Брентфорд 2:2 Борнмут
    2 сентября, суббота 17:00 Бернли 2:5 Тоттенхэм
    2 сентября, суббота 17:00 Челси 0:1 Ноттингем Форест
    2 сентября, суббота 17:00 Манчестер Сити 5:1 Фулхэм
    2 сентября, суббота 14:30 Шеффилд Юнайтед 2:2 Эвертон
    1 сентября, пятница 22:00 Лутон Таун 1:2 Вест Хэм
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
    27 августа, воскресенье 18:30 Ньюкасл 1:2 Ливерпуль
    27 августа, воскресенье 16:00 Бернли 1:3 Астон Вилла
    27 августа, воскресенье 16:00 Шеффилд Юнайтед 1:2 Манчестер Сити
    26 августа, суббота 19:30 Брайтон 1:3 Вест Хэм
    26 августа, суббота 17:00 Арсенал 2:2 Фулхэм
    26 августа, суббота 17:00 Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас
    26 августа, суббота 17:00 Эвертон 0:1 Вулверхэмптон
    26 августа, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест
    26 августа, суббота 14:30 Борнмут 0:2 Тоттенхэм
    25 августа, пятница 22:00 Челси 3:0 Лутон Таун
    Англия. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
    14 августа, понедельник 22:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
    13 августа, воскресенье 18:30 Челси 1:1 Ливерпуль
    13 августа, воскресенье 16:00 Брентфорд 2:2 Тоттенхэм
    12 августа, суббота 19:30 Ньюкасл 5:1 Астон Вилла
    12 августа, суббота 17:00 Борнмут 1:1 Вест Хэм
    12 августа, суббота 17:00 Брайтон 4:1 Лутон Таун
    12 августа, суббота 17:00 Эвертон 0:1 Фулхэм
    12 августа, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас
    12 августа, суббота 14:30 Арсенал 2:1 Ноттингем Форест
    11 августа, пятница 22:00 Бернли 0:3 Манчестер Сити
    ...Нет завершенных матчей
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