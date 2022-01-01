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АПЛ 2026/2027
Футбольные тренеры
АПЛ 2026-2027 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Эмери Унаи
Астон Вилла
2
Алонсо Хаби
Челси
3
Лэмпард Фрэнк
Ковентри
4
Артета Микель
Арсенал
5
Мойес Дэвид
Эвертон
6
Де Дзерби Роберто
Тоттенхэм
7
Мареска Энцо
Манчестер Сити
8
Хау Эдди
Ньюкасл
9
Фарке Даниэль
Лидс
10
Кэррик Майкл
Манчестер Юнайтед
11
Розе Марко
Борнмут
12
Ираола Андони
Ливерпуль
13
Глазнер Оливер
Ноттингем Форест
14
Маккенна Киран
Ипсвич Таун
15
Саж Пьер
Кристал Пэлас
16
Якирович Сергей
Халл Сити
17
Эндрюс Кит
Брентфорд
18
Ле Бри Режи
Сандерленд
19
Хюрцелер Фабиан
Брайтон
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