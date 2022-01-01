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Команды
Париж
Лайам Росеньор
Лайам Росеньор
Париж
Англия
9 июля 1984 (42)
Тренер
Статистика
Новости
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
23 апреля
2
Реакция Гвардиолы на тренерскую отставку в «Челси»
23 апреля
В «Челси» объяснили увольнение Росеньора, назначенного в январе
22 апреля
2
Стало известно, сколько Росеньор заработает на увольнении из «Челси»
22 апреля
2
⚡️ «Челси» уволил второго тренера за сезон
22 апреля
9
Тренер «Челси» предъявил претензию игрокам после разгрома от «Брайтона»
22 апреля
Росеньор – об игре «Челси»: «Такое защищать невоможно»
22 апреля
2
Фанаты «Челси» обматерили Росеньора
22 апреля
Футболисты «Челси» попросят вернуть в состав наказанного игрока
6 апреля
«Челси» отстранил полузащитника на 2 матча из-за слов о Мадриде
3 апреля
3
Кукурелья – об увольнении Марески из «Челси»: «Я бы такое решение не принял»
31 марта
1
В «Челси» определились с будущим тренера Росеньора
24 марта
1
Тренер «Челси» объяснил разгром от «ПСЖ»
12 марта
Только 2 английских тренера стартовали в АПЛ с 4 побед подряд
7 февраля
Тренер «Челси» начнет собирать «Лего» с игроками команды
18 января
3
«Челси» намерен усилить одну позицию в январе
15 января
Фото
«Челси» утвердил нового главного тренера
6 января
3
Росеньор подтвердил, что возглавит «Челси»
6 января
Раскрыто имя нового тренера «Челси» – он уже прилетел в Лондон
4 января
1
Стало известно, кого игроки «Челси» ждут во главе команды
3 января
2
«Челси» вычеркнул трех тренеров из списка кандидатов на замену Мареске
2 января
2
«Челси» рассмотрит вариант с назначением 36-летнего тренера
2 января
Определен основной кандидат на пост главного тренера «Челси»
1 января
1
Названы причины увольнения Марески из «Челси»
1 января
2
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Назван лучший тренер РПЛ в октябре
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