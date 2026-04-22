  • Тренер «Челси» предъявил претензию игрокам после разгрома от «Брайтона»

Тренер «Челси» предъявил претензию игрокам после разгрома от «Брайтона»

Вчера, 09:37

Главный тренер «Челси» Лайам Росеньор оценил поражение от «Брайтона» (0:3) в 34-м туре АПЛ.

«Я очень зол. Я всегда говорю о том, что вижу, и это было неприемлемо. Пропущенные голы были неприемлемы, и за это я должен признать свою вину.

Я буду оценивать команду, отдельных игроков, команду, которой я могу доверить выполнении базовых футбольных вещей, а мы не должны говорить об азах игры на этом уровне. Это то, к чему мы должны адаптироваться очень быстро.

Сегодня было не про тактику, а про желание, дух, мужество, и я не увидел этого в достаточной мере. Это было далеко не достаточно хорошо, и нам нужно прибавлять в этом.

Задавайте вопросы игрокам. Играешь ты за элитный футбольный клуб или любой другой клуб – недопустимо, чтобы тебя обвиняли в том, что ты выбросил полотенце. Вот и все, что я скажу.

Мне больно. Я в оцепенении, потому что подобное не отражает ни мои принципы, ни принципы клуба. Это должно измениться.

Я не хочу сейчас углубляться [в то, что у «Челси» одни из худших беговых показателей в АПЛ]. У меня есть свои мысли и свои ощущения. Я подробно говорил о том, что должно происходить в этом клубе независимо от того, кто является тренером, чтобы клуб оказался там, где должен быть.

Дело не во мне, дело в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет борьбу, волю и решимость. А сегодня вечером этого не хватало абсолютно во всех линиях», – сказал Росеньор.

  • Голы у «Брайтона» забили Ферди Кадиоглу на 3-й минуте, Джек Хиншелвуд на 56-й и Дэнни Уэлбек на 90+1-й.
  • «Челси» пропустил в 12-й игре чемпионата подряд. Это худшая серия в XXI веке и вторая по продолжительности за все время существования АПЛ. Антирекорд – 13 игр в сезоне-1996/97.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Брайтон Росеньор Лайам
